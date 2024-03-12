Сколько нужно спать, чтобы снизить риск заболеть на диабет: ученые подсчитали точное количество часов

Новое исследование показывает, что небольшое количество сна может не только повлиять на ваше самочувствие, но и вызвать проблемы со здоровьем. Ученые выяснили, что небольшое количество сна увеличивает риск развития диабета. Исследователи указали, сколько нужно спать, чтобы снизить эти риски.



Недостаточный сон повышает риск диабета 2 типа. Фото из открытых источников

Согласно данным научного исследования опубликованном в журнале JAMA Network Open, было обнаружено, что люди, которые спят меньше, имеют больше рисков заболеть диабетом 2 типа.

Исследователи проанализировали данные около 250 тыс. человек в течение 10 лет, разделя их на четыре группы в зависимости от продолжительности сна: нормальный сон – 7-8 часов в день; умеренный – 6 часов; короткий – 5 часов и очень короткое – 3-4 часа.

К концу исследования почти у 8 тысячах участников обнаружили диабет 2 типа. Как отметили авторы, риск развития заболевания был почти вдвое выше у людей, которые спали менее шести часов в сутки, чем у участников исследований, которые имели нормальный сон в 7-8 часов.

Медицинский аналитик Лиана Вен объясняет, что сон оказывает такое значительное влияние, ведь связан с функцией метаболизма глюкозы, отвечающей за диабет 2 типа.

"Это еще одно исследование, показывающее, что хотя генетика играет определенную роль в развитии хронических заболеваний, таких как диабет, факторы образа жизни также играют определенную роль", — добавила Вен.

Автор исследований Диана Нога указывает, что недостаточный ежедневный отдых повышает риск развития диабета, но здоровые пищевые привычки, такие как регулярное употребление овощей и фруктов, может снизить этот риск. Однако соблюдение здорового питания не улучшило показателей людей из категории с очень коротким сном.

Отметим, что по данным Международной диабетической федерации в Украине на 2021 год было 2 млн 325 тыс. человек с диабетом.

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