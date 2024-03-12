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Сколько нужно спать, чтобы снизить риск заболеть на диабет: ученые подсчитали точное количество часов

Ученые выявили закономерности между недостаточным количеством сна и риском развития диабета 2 типа. Наибольший риск испытывают люди, которые имеют продолжительность сна менее 3-4 часов.

сегодня, 17:00
Автор:
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Slava Kot
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Новое исследование показывает, что небольшое количество сна может не только повлиять на ваше самочувствие, но и вызвать проблемы со здоровьем. Ученые выяснили, что небольшое количество сна увеличивает риск развития диабета. Исследователи указали, сколько нужно спать, чтобы снизить эти риски.

Сколько нужно спать, чтобы снизить риск заболеть на диабет: ученые подсчитали точное количество часов

Недостаточный сон повышает риск диабета 2 типа. Фото из открытых источников

Согласно данным научного исследования опубликованном в журнале JAMA Network Open, было обнаружено, что люди, которые спят меньше, имеют больше рисков заболеть диабетом 2 типа.

Исследователи проанализировали данные около 250 тыс. человек в течение 10 лет, разделя их на четыре группы в зависимости от продолжительности сна: нормальный сон  7-8 часов в день; умеренный – 6 часов; короткий – 5 часов и очень короткое – 3-4 часа.

К концу исследования почти у 8 тысячах участников обнаружили диабет 2 типа. Как отметили авторы, риск развития заболевания был почти вдвое выше у людей, которые спали менее шести часов в сутки, чем у участников исследований, которые имели нормальный сон в 7-8 часов.

Медицинский аналитик Лиана Вен объясняет, что сон оказывает такое значительное влияние, ведь связан с функцией метаболизма глюкозы, отвечающей за диабет 2 типа.

"Это еще одно исследование, показывающее, что хотя генетика играет определенную роль в развитии хронических заболеваний, таких как диабет, факторы образа жизни также играют определенную роль", — добавила Вен.

Автор исследований Диана Нога указывает, что недостаточный ежедневный отдых повышает риск развития диабета, но здоровые пищевые привычки, такие как регулярное употребление овощей и фруктов, может снизить этот риск. Однако соблюдение здорового питания не улучшило показателей людей из категории с очень коротким сном.

Отметим, что по данным Международной диабетической федерации в Украине на 2021 год было 2 млн 325 тыс. человек с диабетом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые разрушили самый большой миф об алкоголе.

Также "Комментарии" писали, что ученые с помощью исследований на существах из Чернобыля могут улучшить борьбу против рака.



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Источник: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2815684
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