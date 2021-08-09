Сколько надо пить летом: мнение эксперта

Потребность в жидкости всегда индивидуальна и меняется в зависимости от многих факторов, например, от температуры за окном. Так сколько пить воды летом?

Вода - фото из открытых источников

О том, сколько воды надо пить летом, чтобы избежать обезвоживания, и как правильно это делать, пишет sport-express.

Норма потребления жидкости индивидуальна для каждого человека и зависит от ее веса. На то, сколько воды пить летом, также влияет уровень физической активности и условия окружающей среды. По данным ВОЗ минимальное количество воды в день рассчитывается, 30 мл/кг. Соответственно, человеку весом 50 кг в сутки стоит употреблять не менее 1,5 литров чистой воды. В условиях жары это количество растет, поскольку увеличиваются потеря влаги. Какую же воду пить в жару рекомендуют врачи?

Эксперты утверждают: лучше отдать предпочтение чистой или минеральной воде, тогда она восстановит не только водный баланс, но и дефицит микроэлементов. За один раз не стоит пить много жидкости, так как это увеличивает нагрузку на почки. Утоления жажды происходит постепенно, поэтому пейте медленно небольшими порциями. Как еще можно получить воду? Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием воды поможет повысить уровень гидратации. Фрукты и овощи — самый верный вариант для тех, кто желает не только насытить свой организм витаминами и полезными веществами, но и восстановить водный баланс.

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