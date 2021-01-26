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Система тренировок Табата признана самой жиросжигающей

Технику быстрой высокоинтенсивной тренировки разработали профессор Идзуми Табата и его команда исследователей в 1996 году

сегодня, 03:55
Автор:

Ольга Чародий

Самой эффективной системой для снижения веса признана система коротких интервальных тренировок с высокой интенсивностью нагрузки, разработанная японским профессором, доктором Идзуми Табата  для подготовки олимпийских конькобежцев.

Система тренировок Табата признана самой жиросжигающей

Тренировка Табата (фото из открытых источников)

Для тренировки нужно около получаса времени и часы с таймером.   Основная формула тренировки по системе Табата — 20 секунд работы, 10 секунд отдыха, цикл повторяется от 6 до 8 раз (всего упражнение занимает 3-4 минуты). В ходе исследований соотношение 20/10 показало эффективность как в качестве аэробной, так и анаэробной нагрузки, позволяя разогнать обмен веществ более эффективно, чем традиционные продолжительные тренировки.

Ключ к успеху в жиро сжигании лежит в интервальном выполнении максимального количества подходов. 

Напомним, многие люди при острых болях в горле не знают, какие продукты нельзя употреблять, чтобы не усилить воспаление. Заваривая чашечку чая с лимоном, стоит задуматься, действительно ли она принесет пользу. Специалисты советуют при ангине – остром инфекционном заболевании, придерживаться определенной диеты и исключить из рациона некоторые продукты. В первую очередь, стоит отказаться от сладостей, ведь они содержат глюкозу, которая оседает на стенках горла и становится идеальной средой для развития бактерий. Если без сладкого совсем худо, тогда можно съесть пару ложечек меда или лучше добавляйте его в теплый чай.

Помимо этого, не стоит употреблять продукты с резким вкусом: кислым, острым, горьким, соленым, потому что они приводят к отеку слизистой, раздражают горло и лишь усугубляют заболевание. Также из рациона питания при болях в горле лучше исключить газированные и слишком горячие напитки. 


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Источник: https://sport.ua/
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