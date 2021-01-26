Система тренировок Табата признана самой жиросжигающей

Самой эффективной системой для снижения веса признана система коротких интервальных тренировок с высокой интенсивностью нагрузки, разработанная японским профессором, доктором Идзуми Табата для подготовки олимпийских конькобежцев.



Тренировка Табата (фото из открытых источников)

Для тренировки нужно около получаса времени и часы с таймером. Основная формула тренировки по системе Табата — 20 секунд работы, 10 секунд отдыха, цикл повторяется от 6 до 8 раз (всего упражнение занимает 3-4 минуты). В ходе исследований соотношение 20/10 показало эффективность как в качестве аэробной, так и анаэробной нагрузки, позволяя разогнать обмен веществ более эффективно, чем традиционные продолжительные тренировки.

Ключ к успеху в жиро сжигании лежит в интервальном выполнении максимального количества подходов.

Напомним, многие люди при острых болях в горле не знают, какие продукты нельзя употреблять, чтобы не усилить воспаление. Заваривая чашечку чая с лимоном, стоит задуматься, действительно ли она принесет пользу. Специалисты советуют при ангине – остром инфекционном заболевании, придерживаться определенной диеты и исключить из рациона некоторые продукты. В первую очередь, стоит отказаться от сладостей, ведь они содержат глюкозу, которая оседает на стенках горла и становится идеальной средой для развития бактерий. Если без сладкого совсем худо, тогда можно съесть пару ложечек меда или лучше добавляйте его в теплый чай.

Помимо этого, не стоит употреблять продукты с резким вкусом: кислым, острым, горьким, соленым, потому что они приводят к отеку слизистой, раздражают горло и лишь усугубляют заболевание. Также из рациона питания при болях в горле лучше исключить газированные и слишком горячие напитки.

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