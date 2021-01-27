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Синяки на теле могут свидетельствовать о серьезной болезни - врач

Большинство привыкло думать, что небольшие гематомы на теле - это норма

сегодня, 16:20
Автор:

Кириєнко Анна

Гематолог Юлия Ненашева сообщила, что некоторые синяки могут свидетельствовать об опасных процессах в нашем организме. Поэтому при появлении любых подозрительных гематом следует обратиться к врачу.

Синяки на теле могут свидетельствовать о серьезной болезни - врач

Синяки на теле - признак серьезных болезней. Фото: v.img.com.ua

Эксперт сообщает, что синяки — это участки кожи, под которыми собираются сгустки крови. Чаще всего синяки образуются в результате физического травмирования или повреждения.

Большинство людей это понимает, поэтому не обращает должное внимание на гематомы.

Однако, есть случаи, когда синяки прямо сигнализируют об угрозе здоровья. Они могут образовываться в результате гормональных изменений у женщин, дисплазии соединительной ткани, хрупкости сосудов и подвижности суставов.

Синяки в этих случаях образуются независимо от физических забоев. Обычно подобные гематомы имеют небольшие размеры и размещаются недалеко друг от друга. Патологией считается, если подобных синяков более десяти. Явление называется геморрагической сыпью. Если человек заметил подобную проблему на своем теле, следует немедленно обратиться к специалисту.

Напомним, что благодаря активному обмену веществ наш организм быстрее избавляется от лишнего веса, а также получает много полезных витаминов, минералов и органических соединений. Какие утренние процедуры помогают его запустить, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что человек, который проживает рядом с зелеными насаждениями и часто гуляет на свежем воздухе, гораздо меньше подвержен риску преждевременной смерти. Такое заявление сделали специалисты из Луисвильского университета в США. По их словам, вышеперечисленные факторы имеют большое значение и способны компенсировать влияние загрязненного воздуха на здоровье сердца и кровеносных сосудов. Чтобы узнать подробности исследования, читайте наш материал.


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Источник: https://lenta.ua/ua/mediki-rozpovili-pri-poyavi-yakih-sintsiv-na-tili-potribno-terminovo-zvertatisya-do-likarya-84567/
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