Синяки на теле могут свидетельствовать о серьезной болезни - врач

Гематолог Юлия Ненашева сообщила, что некоторые синяки могут свидетельствовать об опасных процессах в нашем организме. Поэтому при появлении любых подозрительных гематом следует обратиться к врачу.

Синяки на теле - признак серьезных болезней. Фото: v.img.com.ua

Эксперт сообщает, что синяки — это участки кожи, под которыми собираются сгустки крови. Чаще всего синяки образуются в результате физического травмирования или повреждения.

Большинство людей это понимает, поэтому не обращает должное внимание на гематомы.

Однако, есть случаи, когда синяки прямо сигнализируют об угрозе здоровья. Они могут образовываться в результате гормональных изменений у женщин, дисплазии соединительной ткани, хрупкости сосудов и подвижности суставов.

Синяки в этих случаях образуются независимо от физических забоев. Обычно подобные гематомы имеют небольшие размеры и размещаются недалеко друг от друга. Патологией считается, если подобных синяков более десяти. Явление называется геморрагической сыпью. Если человек заметил подобную проблему на своем теле, следует немедленно обратиться к специалисту.

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