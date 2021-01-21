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Симптомы защемления седалищного нерва

Основной симптом поражения седалищного нерва тянущая или жгучая боль, которая захватывает только часть поясницы, ягодицы, задней поверхности бедра

сегодня, 23:30
Автор:

Ольга Чародий

Медики предупреждают: симптомы этого заболевания легко спутать с другими. 

Симптомы защемления седалищного нерва

Защемление нерва (фото из открытых источников)

 Основной симптом поражения седалищного нерва    тянущая или жгучая боль, которая захватывает только часть поясницы, ягодицы, задней поверхности бедра. Как  рассказал "Комсомольской правде" к. м. н., сертифицированный врач остеопат Михаил Машкин, к этому может присоединятся:

 - ощущение мурашек на ноге

 - Усиление болевых  ощущений при смене положения, смехе, кашле, резких движениях.

 - Боль в положении сидя и при наклонах вперед.

На начальной стадии болезни эти симптомы малоразличимы, однако со временем они будут усиливаться. К ним добавляется  дискомфорт при долгой неподвижности и периодическая сильная боль в ноге,   ощущение интенсивного жжения кожи и глубоких слоёв мышц задней поверхности ноги, резкое ограничение подвижности ноги и поясницы, слабость поражённой ноги.

Напомним, международная группа учёных разработала инновационное средство для лечения различных травм спинного мозга, а также инсульта. Разработка учёных позволит проводить более успешную реабилитацию пациентов после инфарктов, инсультов и травм спинного мозга. Группа учёных, представляющая Университет Северной Каролины поведали об их новейшей разработке. Специалисты сумели произвести полимерную капсулу, способную нейтрализовать свободные радикалы, которая работает согласно принципу ловушки, которую можно использовать множество раз.

Специальная капсула состоит из фермента супероксиддисмутазы и способствует скорой реабилитации после травм позвоночника, инсульта, при различных спазмах артерий, или же их полной закупорки, из-за чего часто возникают активные формы кислорода, разрушающие клеточные мембраны



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Источник: https://www.kp.ru/
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