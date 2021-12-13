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Сильное выпадение волос: с чем это может быть связано

Врач-трихолог Юлия Галлямова рассказала об основных причинах выпадения волос

сегодня, 18:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Выпадение волос — естественный процесс, связанный с обновлением покровов. Но если они выпадают часто и в большом количестве, тогда стоит обратиться к специалисту и выяснить основные причины. 

Сильное выпадение волос: с чем это может быть связано

Выпадение волос (фото из открытых источников)

Врач-трихолог Юлия Галлямова отметила, что такая проблема беспокоит как женщин, так и мужчин. И чаще всего обильное выпадение волос связано с дефицитом желез в организме, а также сбоем в работе щитовидной железы. 

Помимо этого, среди распространенных причин выпадения волос выделяют постоянные стрессы для организма, например, вызванные инфекционными заболеваниями, в частности от коронавируса. А также психологические стрессы и нервные срывы. 

Еще один специалист Анна Ляшенко добавила, что проблема может быть связана с нарушением работы щитовидной железы, которая вырабатывает гормоны. В таких случаях, нужно обращаться за консультацией к эндокринологу. 

Плюс ко всему, причина может скрываться в недостатке витамина D, но пополнить его в организме можно с помощью продуктов питания (жирных сортов рыбы, красного мяса и яиц, особенно желтков) или специальных добавок. 

Напомним, парикмахер-колорист Елена Чернухина развенчала один из самых популярных мифов о выпадении волос.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что натуральный кофе является отличным средством по уходу за волосами. Благодаря ему пряди становятся более крепкими, мягкими и здоровыми. Чаще всего из этого продукта делают маски, чтобы придать волосам насыщенный оттенок и блеск. 

Читайте также, как скрыть, что у вас грязные волосы, если вы опаздываете на встречу, а под рукой нет сухого шампуня.


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Источник: https://ura.news/news/1052522107
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