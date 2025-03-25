Шокирующие результаты исследования: к каким осложнениям может привести COVID-вакцинация

Вакцинация от коронавируса может быть связана с увеличением риска ряда опасных заболеваний. Речь идет о потенциальных побочных эффектах со стороны сердечно-сосудистой, гематологической и нервной систем. Как пояснила профессор инфекционных болезней Ольга Голубовская, она ссылается на масштабное международное исследование, в котором приняли участие около 99 миллионов человек. В нем сравнивались последствия применения трех наиболее распространенных вакцин – Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1).

COVID-вакцинация. Фото из открытых источников

Согласно результатам исследования: риск миокардита после мРНК-вакцин рос примерно на 610%, острый рассеянный энцефаломиелит – на 378%, синус-тромбоз после векторной вакцины – на 323%, синдром Гиена-Барре – на 249%.

Поясняется, что речь идет именно о выявленном статистическом росте рисков, а не о доказанной причинно-следственной связи. Большинство международных медицинских структур, в частности ВОЗ, обращают внимание, что вакцинация от COVID-19 оставалась главным инструментом борьбы с пандемией, а преимущества прививки существенно превышали потенциальные риски.

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Также издание "Комментарии" сообщало – исследователи из Китая обнаружили у летучих мышей новый коронавирус. Он способен проникать в клетки человека, подобно возбудителю COVID-19 SARS-CoV-2. Несмотря на то, что вирус обладает потенциалом распространения среди людей, ученые говорят, что его угрозу пока "не стоит преувеличивать". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале Nature, пишет Reuters.



