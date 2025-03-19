Грипп и COVID-19 постепенно отступают: в каких областях Украины превышен эпидпорог

Украинцы продолжают болеть ОРВИ, гриппом и COVID-19, при этом уровень заболеваемости постепенно снижается. За неделю этот показатель снизился на 10%.

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В министерстве здравоохранения пояснили, что пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зафиксирован в феврале и сейчас в марте наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев на уровне страны.

При этом в некоторых областях уровень заболеваемости остается на высоком уровне. По данным Минздрава, превышение эпидпорога высокого уровня зафиксировано в двух областях – Житомирской и Черкасской.

Средний уровень заболеваемости зарегистрирован в 11 областях – Волынской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской.

В Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской и Хмельницкой областях – низкий уровень. В других областях Украины и Киеве ситуация стабильная — предэпидемический уровень.

По данным Минздрава, с начала эпидемического сезона, с 30 сентября 2024 года по 16 марта 2025 года, ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 3 501 367 человек. У большинства выявили респираторно-вирусные инфекции, только у 19 776 пациентов было подтверждено COVID-19. По сравнению с прошлым эпидсезоном 2023/2024 заболеваемость на уровне страны на 6,4% ниже.

Напомним, в Винницком кардиоцентре, как писал портал "Комментарии", произошел скандал. Врачи потребовали деньги у пациентов за лечение и операцию. К тому же родственникам пациента передали список лекарств, необходимых для лечения.



