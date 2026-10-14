Сердце под ударом: 4 популярных продукта, которые могут повышать риск опасных болезней

Здоровье сердца зависит не только от физической активности, но и от ежедневных привычек питания. Некоторые продукты содержат избыточное количество соли, сахара и насыщенных жиров, что при регулярном потреблении может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщает CNBC.

Боль в груди. Фото: из открытых источников

1. Белый хлеб. Хлебобулочные изделия могут являться значительным источником натрия в рационе. Избыток соли способствует повышению АД, а рафинированная мука содержит меньше клетчатки, чем цельнозерновая, и может вызывать более быстрые колебания уровня глюкозы. Лучше чаще выбирать цельнозерновые варианты.

2. Маргарин. Его состав зависит от производителя. Продукты с большим количеством насыщенных жиров могут повышать уровень "плохого" холестерина. Следует проверять этикетки и избегать изделий с частично гидрогенизированными маслами, являющимися источником промышленных трансжиров.

3. Обезжиренное коровье молоко. Само по себе оно не считается вредным для сердца. Однако людям, контролирующим уровень холестерина, врачи советуют учитывать количество насыщенных жиров во всем рационе и при необходимости выбирать молоко с более низким содержанием жира.

4. Пышки. Жареная выпечка часто содержит много сахара, калорий и жиров. Регулярное потребление таких продуктов в избытке может способствовать набору веса, нарушению обмена веществ и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Что добавить в меню для здоровья?

Диетологи советуют чаще есть чечевицу, нут и фасоль. Бобовые богаты клетчаткой и растительным белоком, помогают дольше сохранять сытость и могут способствовать контролю холестерина.

Полезным дополнением станут семена льна и миндаль. Они содержат ненасыщенные жиры, клетчатку и другие питательные вещества, важные для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

Также следует включить в рацион киноа и цельнозерновой хлеб. Такие продукты снабжают организм клетчаткой, минералами и растительным белком.

Главное правило – не отказываться от отдельных продуктов без надобности, а соблюдать сбалансированное питание, ограничивать избыток соли, сахара и насыщенных жиров и регулярно контролировать артериальное давление и уровень холестерина.

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