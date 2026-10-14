Серце під ударом: 4 популярні продукти, які можуть підвищувати ризик небезпечних хвороб

Здоров’я серця залежить не лише від фізичної активності, а й від щоденних харчових звичок. Деякі продукти містять надмірну кількість солі, цукру та насичених жирів, що за регулярного споживання може негативно впливати на серцево-судинну систему. Про це повідомляє CNBC.

Біль у грудях. Фото: із відкритих джерел

1. Білий хліб. Хлібобулочні вироби можуть бути значним джерелом натрію в раціоні. Надлишок солі сприяє підвищенню артеріального тиску, а рафіноване борошно містить менше клітковини, ніж цільнозернове, і може спричиняти швидші коливання рівня глюкози. Краще частіше обирати цільнозернові варіанти.

2. Маргарин. Його склад залежить від виробника. Продукти з великою кількістю насичених жирів можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину. Варто перевіряти етикетки та уникати виробів із частково гідрогенізованими оліями, які є джерелом промислових трансжирів.

3. Знежирене коров’яче молоко. Саме по собі воно не вважається шкідливим для серця. Однак людям, які контролюють рівень холестерину, лікарі радять зважати на кількість насичених жирів у всьому раціоні та за потреби обирати молоко з нижчим вмістом жиру.

4. Пампухи. Смажена випічка часто містить багато цукру, калорій і жирів. Регулярне споживання таких продуктів у надлишку може сприяти набору ваги, порушенням обміну речовин і підвищенню ризику серцево-судинних захворювань.

Що додати до меню для здоров’я серця?

Дієтологи радять частіше їсти сочевицю, нут і квасолю. Бобові багаті на клітковину та рослинний білок, допомагають довше зберігати ситість і можуть сприяти контролю холестерину.

Корисним доповненням стануть насіння льону та мигдаль. Вони містять ненасичені жири, клітковину й інші поживні речовини, важливі для нормальної роботи серцево-судинної системи.

Також варто включити до раціону кіноа та цільнозерновий хліб. Такі продукти забезпечують організм клітковиною, мінералами й рослинним білком.

Головне правило – не відмовлятися від окремих продуктів без потреби, а дотримуватися збалансованого харчування, обмежувати надлишок солі, цукру й насичених жирів та регулярно контролювати артеріальний тиск і рівень холестерину.

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