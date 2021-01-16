Самые распространенные травмы в гололед

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Ольга Чародий
С приходом настоящей зимы в январе, участились травмы от гололеда на тротуарах и дороге. Чаще всего к медикам обращаются с травмой колена, ведь именно на колени человек приземляется при падении. Опасность заключается в том, что люди часто принимают внутрисуставные переломы за ушиб, и не обращаются за помощью вовремя. Также, среди травм:
Гололед (фото из открытых источника)
- Переломы костей рук
и ног. Больше всего страдают лучевая кость или малоберцовая.
- Сотрясение мозга.
Чаще всего его получают, поскользнувшись и
упав на спину. Чтобы этого избежать, необходимо во время падения
максимально прижать голову к груди, чтобы не удариться затылком. Если при ударе
была ли потеря сознания, то вероятность сотрясения мозга достаточно
высокая.
- Разрыв связок голеностопа. Он происходит тогда, когда человек подвернул ногу. В некоторых случаях происходит полный разрыв связок, что приводит к потере мобильности на длительный период.
Напомним, в Украине наступил опасный период, когда можно получить травмы, просто выйдя на улицу, из-за гололеда. В Министерстве юстиции рассказали, какую компенсацию и как можно получить, если вы травмировались на улице во время гололеда. Так, ст. 1195 Гражданского кодекса Украины определяет: физическое или юридическое лицо, причинившее вред увечьем или иным повреждением здоровья физическому лицу, обязано возместить потерпевшему заработок (доход), утраченный им вследствие потери или уменьшения профессиональной, или общей трудоспособности, а также возместить дополнительные расходы, (санаторно-курортное лечение, приобретение лекарств, протезирование и т.д.). Если пострадавший в момент инцидента не работал, то размер возмещения определяется исходя из размера минимальной заработной платы.
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