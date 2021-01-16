kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.01.2021

BTC/USD

36281.42

ETH/USD

1166.91

LTC/USD

142.72

НБУ 16.01.2021

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Самые распространенные травмы в гололед
commentss НОВОСТИ Все новости

Самые распространенные травмы в гололед

Основные причины зимнего травматизма — невнимательность к внешним условиям городской среды обитания и неумение падать

сегодня, 03:55
Автор:

Ольга Чародий

С приходом настоящей зимы в январе, участились  травмы от гололеда на  тротуарах и дороге. Чаще всего к медикам обращаются с травмой колена, ведь именно на колени человек приземляется при падении. Опасность заключается в том, что люди часто принимают внутрисуставные переломы за ушиб, и не обращаются за помощью вовремя. Также, среди травм:

Самые распространенные травмы в гололед

Гололед (фото из открытых источника)

 -  Переломы костей рук и ног. Больше всего страдают лучевая кость или малоберцовая. 

 - Сотрясение мозга. Чаще всего его получают, поскользнувшись и  упав на спину. Чтобы этого избежать, необходимо во время падения максимально прижать голову к груди, чтобы не удариться затылком. Если  при ударе  была ли потеря сознания, то вероятность сотрясения мозга достаточно высокая. 

 - Разрыв связок голеностопа. Он происходит тогда, когда человек подвернул ногу. В некоторых случаях происходит полный разрыв связок, что приводит к потере мобильности на длительный период.

Напомним, в Украине наступил опасный период, когда можно получить травмы, просто выйдя на улицу, из-за гололеда. В Министерстве юстиции рассказали, какую компенсацию и как можно получить, если вы травмировались на улице во время гололеда. Так, ст. 1195 Гражданского кодекса Украины определяет: физическое или юридическое лицо, причинившее вред увечьем или иным повреждением здоровья физическому лицу, обязано возместить потерпевшему заработок (доход), утраченный им вследствие потери или уменьшения профессиональной, или общей трудоспособности, а также  возместить дополнительные расходы, (санаторно-курортное лечение, приобретение лекарств, протезирование и т.д.). Если пострадавший в момент инцидента не работал, то размер возмещения определяется исходя из размера минимальной заработной платы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: gkib.by
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ