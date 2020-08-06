С пользой для кожи: простые рецепты масок для лица из летних продуктов

Лето - фантастическая пора для отдыха, диеты и прочего ухода за собой. Ведь нас повсюду окружают свежие овощи и фрукты, которые полны витаминами и полезными веществами. Портал "Комментарии" приводит пять рецептов для питания, очищения и тонизирования кожи, которые легко исполнить в условиях обычной кухни.

Маска из абрикосов

Снимает сухость, убирает шелушение и обладает омолаживающим действием. Чтобы приготовить маску, мякоть абрикоса превратите в пюре в блендере, смочите в ней чистую тканевую салфетку и положите на чистое лицо. Оставьте на 20 минут и смойте остатки средства теплой водой.

Маска из моркови

Тонизирует, питает и сохраняет загар. Для приготовления натрите на мелкой терке морковь и добавьте к полученной кашице яичный белок и чайную ложку оливкового масла. Перемешайте и нанесите массажными движениями на чистое лицо на 15 минут. Затем смойте водой комнатной температуры.

Яблочная маска-смузи

Питает, омолаживает, разглаживает морщины и снимает покраснения на коже. Для приготовления маски натрите на мелкой терке мякоть одного яблока и добавьте пару столовых ложек молока. Подогрейте смесь на огне, охладите и теплой положите маску на предварительно очищенное лицо. Оставьте на 20 минут и затем смойте водой комнатной температуры.

Огуречная маска

Тонизирует, увлажняет, улучшает цвет лица и снимает воспаление. Для приготовления маски натрите половину огурца на крупную терку и добавьте к нему пол чайной ложки тоника, которым вы пользуетесь постоянно. Нанесите маску на предварительно очищенное лицо и оставьте на 25 минут. Смойте водой комнатной температуры.

Малиновая маска

Борется с воспалениями и пигментными пятнами, улучшает цвет кожи, увлажняет и стимулирует выработку коллагена. Для приготовления маски мякоть ягод смешайте в равных пропорциях с ромашковым настоем. Нанесите кашицу на лицо и оставьте на 15 минут. Смойте маску теплой водой.

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