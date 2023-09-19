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Родители были напуганы, когда увидели своего ребенка: как сегодня выглядит девочка-панда

В сети опубликовали фото девочки, которая с рождения имеет редкую болезнь кожи. Родители пытаются адаптироваться к ситуации, чтобы у ребенка не было проблем в будущем.

сегодня, 17:57
Автор:
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Slava Kot
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В 2021 году в США родился ребенок покрытый большими пятнами. Его родители были напуганы ситуацией, однако врачи рассказали, что девочка здорова. С момента рождения Джире Джой исполнилось два года и ее родители делятся фотографиями необычной внешности ребенка, чтобы избавить дочь от любых неприятностей, которые могут случиться с ней в будущем.

Родители были напуганы, когда увидели своего ребенка: как сегодня выглядит девочка-панда

Джире Джой и ее родители. Фото: jirehjoy

Тонека Роджерс Робинсон и ее муж Джастин прожили 17 лет вместе и решили завести ребенка. Беременность протекала хорошо, но новоиспеченные родители переживали из-за первой встречи с дочерью. Кожа Джире была полностью покрыта большими темными пятнами. Врачи быстро успокоили родителей, объяснив, что родинки, покрывающие большую часть поверхности тела, были безвредны.


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Доброкачественное поражение кожи называется врожденный меланоцитарный невус (CMN). Такое состояние не наследственно и встречается у одного процента младенцев, которые никоим образом не угрожают жизни ребенка.

С тех пор прошло два года, и ее родители любят делиться фотографиями Джире в интернете. На страницы Джире в соцсетях подписано около 100 тыс. человек. Тонека и Джастин объясняют, что таким образом они пытаются лишить дочь неприятностей, которые могут возникнуть из-за ее внешности. Интернет-пользователи с увлечением реагируют на новые фото Джире и ласково называют ее "панда", указывая, что младенец напоминает им милого мишку.

Посмотреть фото Джире Джой можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врачи в мозгу женщины обнаружили живого червя. Это первый случай, когда паразит Ophidascaris попал в голову человека.

Также "Комментарии" писали, что в Минздраве Украины сделали предупреждение о вспышке болезни от которой нет лекарства.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-10152583/Baby-girl-born-condition-called-Congenital-Melanocytic-Nevus-causes-dark-spots-body.html
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