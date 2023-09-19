Родители были напуганы, когда увидели своего ребенка: как сегодня выглядит девочка-панда

В 2021 году в США родился ребенок покрытый большими пятнами. Его родители были напуганы ситуацией, однако врачи рассказали, что девочка здорова. С момента рождения Джире Джой исполнилось два года и ее родители делятся фотографиями необычной внешности ребенка, чтобы избавить дочь от любых неприятностей, которые могут случиться с ней в будущем.



Джире Джой и ее родители. Фото: jirehjoy

Тонека Роджерс Робинсон и ее муж Джастин прожили 17 лет вместе и решили завести ребенка. Беременность протекала хорошо, но новоиспеченные родители переживали из-за первой встречи с дочерью. Кожа Джире была полностью покрыта большими темными пятнами. Врачи быстро успокоили родителей, объяснив, что родинки, покрывающие большую часть поверхности тела, были безвредны.

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Доброкачественное поражение кожи называется врожденный меланоцитарный невус (CMN). Такое состояние не наследственно и встречается у одного процента младенцев, которые никоим образом не угрожают жизни ребенка.

С тех пор прошло два года, и ее родители любят делиться фотографиями Джире в интернете. На страницы Джире в соцсетях подписано около 100 тыс. человек. Тонека и Джастин объясняют, что таким образом они пытаются лишить дочь неприятностей, которые могут возникнуть из-за ее внешности. Интернет-пользователи с увлечением реагируют на новые фото Джире и ласково называют ее "панда", указывая, что младенец напоминает им милого мишку.

Посмотреть фото Джире Джой можно ниже:

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