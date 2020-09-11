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Результат превзошел все ожидания: женщина стала фитнес-моделью в 74 года

Ее история покорила сеть

сегодня, 17:30
Автор:

Любовь Блажко

В свои 74 года Джоан Макдональд покорила социальные сети, став фитнес-моделью. Достичь такого великолепного результата ей помогла собственная дочь. Об этом пишет издание 24tv.

Результат превзошел все ожидания: женщина стала фитнес-моделью в 74 года

Результат превзошел все ожидания: женщина стала фитнес-моделью в 74 года. Фото: 24tv.

Женщина признается, что на протяжении долгих лет своей жизни вела малоподвижный образ жизни и любила съесть что-нибудь вредное. Тогда дочь, которая работала тренером в тренажерном зале, решила подключиться и исправить ситуацию. Она купила маме абонемент в зал, и после первого занятия началось кардинальное перевоплощение женщины. Джоан настолько понравилось тренироваться, что она с большим удовольствием посещала все тренировки. А после того, как увидела первые ощутимые результаты, решила не останавливаться на достигнутом. 

Кроме нового спортивного тела, женщина обрела популярность в социальных сетях. На своей странице она рассказывает о тренировках, и радует подписчиков свежими фотографиями. 

Также Джулиан поделилась с аудиторией сокровенным: последней каплей, чтобы пересмотреть свой образ жизни, стала смерть ее матери. 


"Последней каплей было то, что моя собственная мать заболела и умерла, а врач увеличил мне дозу сердечных лекарств. Тогда моя дочь в последний раз попросила меня присоединиться к ее группе похудения, и я согласилась", – делится пенсионерка. 

Теперь Джоан Макдональд и сама стала мотивировать многих людей, призывая их постоянно продолжать работу над собой и не бояться трудностей. Видя свои ежедневные успехи, вы больше не захотите вернуться к старому образу жизни, уверена она. 



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