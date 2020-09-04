Сколько было бесконечных попыток заставить себя ходить в зал и полюбить спорт. Но всегда на этом пути возникало то или иное препятствие, и все быстро заканчивалось. О том, как влюбиться в спорт, с нетерпением ожидая каждой новой тренировки, знает диетолог Елена Кален. Об этом пишет издание changeua.

Эксперт уверена в том, что от спорта можно и нужно получать удовольствие. Наше физическое тело просто не может без физических нагрузок, поэтому необходимо давать их в нужном количестве своему телу. Главное – выбрать правильный вид деятельности.

Диетолог рассказала, как сделать спорт стилем своей жизни. Фото: unsplash.

Не спешите с выбором направления: посмотрите видео, узнавайте и присмотритесь, к чему вас тянет. Если попробовав, вы поняли, что это вам не подходит, ищите дальше. Диетолог делится, что важно найти именно тот вид спорта, от которого вы сможете получать настоящее удовольствие.

Понятное дело, что с первых дней не стоит ждать быстрого результата. Но хвалить себя за маленькие достижения просто необходимо, говорит специалист. Например, если вы сделали сегодня 35 приседаний вместо 30 – это уже немалый повод для гордости.

Также не забывайте прислушиваться к своему телу. О чем оно вам сигнализирует? Если руки и плечи требуют физической нагрузки, то именно им и уделите внимание на следующей тренировке. Важно периодически менять виды деятельности, чтобы интерес к спорту не угасал.

И еще одно: сделайте регулярные тренировки своей привычкой. Именно так к вам придет результат и удовлетворение от своих стараний. А привыкнув, ваше тело само будет просить вас быстрее идти в зал.





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