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Речь не о вине: назван алкоголь с наименее токсичным воздействием

Дистиллированный спирт содержит примеси, которые могут быть менее вредными для организма, чем чистый ректифицированный спирт, часто употребляемый в больших количествах.

31 июля 2025, 09:10
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Клименко Елена

Употребление алкоголя всегда вызывает много дискуссий из-за его влияния на здоровье человека. Если вы все же планируете выпить, важно знать, какой алкогольный напиток наименее вреден для организма. Гастроэнтеролог и диетолог, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Галина Анохина в комментарии для РБК-Украина объяснила, почему виски считается менее токсичным алкогольным напитком и какую дозу употреблять для минимального риска.

Речь не о вине: назван алкоголь с наименее токсичным воздействием

Фото: из открытых источников

По словам специалиста, виски имеет определенные преимущества из-за способа его производства. Для изготовления виски используется спирт-дистиллят, содержащий некоторые природные примеси, которые, по предположениям экспертов, могут быть менее вредными для организма, чем ректифицированный спирт, который более очищен и применяется в большинстве других крепких напитков. Сам процесс дистилляции позволяет сохранить эти примеси, якобы смягчающие негативное влияние алкоголя.

Однако врач отмечает, что любой алкоголь – это всегда токсин для организма. Поэтому даже при выборе виски следует ограничиваться умеренными дозами. Оптимальное количество для употребления – 20-30 г, что помогает снизить нагрузку на печень и минимизировать вред для здоровья.

Научные исследования подтверждают, что умеренное употребление виски может оказывать положительное воздействие на организм: повышает уровень "хорошего" холестерина (HDL) и снижает фибриноген – белок, который связан с воспалительными процессами. Кроме того, при выдержке виски образуется антиоксидант – эллаговая кислота, обладающая противоопухолевыми свойствами.

В то же время этанол, содержащийся в виски, при метаболизме превращается в ацетальдегид – мощный канцероген, повышающий риск развития разных видов рака: от полости рта до печени и молочных желез. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что нет абсолютно безопасной дозы алкоголя – даже небольшие количества повышают риски для здоровья.

Как уже писал портал "Комментарии", в зрелом возрасте многие сталкиваются с остеопорозом — заболеванием, сопровождающимся снижением плотности костной ткани, повышением ее хрупкости и риском переломов. Традиционно медики советуют обогащать рацион кальцием, добавляя в ежедневное меню зелень, молочные продукты и другие источники минерала. Однако недавнее исследование внесло интересные коррективы в эти рекомендации.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/nazvano-naymensh-toksichniy-alkogol-tse-vino-1753876276.html
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