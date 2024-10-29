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Распространенные продукты, которые "убивают" зрение

Какие продукты могут оказать значительное влияние на остроту зрения

сегодня, 03:01
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Кречмаровская Наталия

Здоровье глаз зависит от многих факторов, включая питание. Некоторые продукты могут негативно влиять на зрение и способствовать развитию различных глазных заболеваний, сообщает портал "Комментарии".

Распространенные продукты, которые "убивают" зрение

Иллюстративное фото

Употребление большого количества сахара может привести к развитию диабета, который в свою очередь может вызвать диабетическую ретинопатию – серьезное заболевание глаз, что может привести к слепоте. Сахар также способствует повышению уровня глюкозы в крови, что может повреждать кровеносные сосуды на лице.

Обработанные мясные продукты, такие как колбасы, сосиски и бекон содержат большое количество соли и насыщенных жиров. Чрезмерное потребление соли может привести к повышению АД, что может вызвать гипертензивную ретинопатию – состояние, при котором повреждаются кровеносные сосуды в сетчатке глаза. Насыщенные жиры в свою очередь могут способствовать развитию атеросклероза, что также негативно влияет на зрение.

Жареные продукты, особенно содержащие трансжиры, могут повышать уровень "плохого" холестерина и снижать уровень "хорошего" холестерина. Это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, негативно влияющих на кровообращение, включая кровообращение в глазах. Плохое кровообращение может вызвать различные глазные заболевания, такие как макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия.

Продукты, содержащие простые углеводы, такие как белый хлеб и макароны, могут вызвать резкие колебания уровня сахара в крови. Это может привести к развитию диабета и связанным с ним глазным заболеваниям. Вместо этого следует отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, которые содержат больше клетчатки и оказывают меньшее влияние на уровень глюкозы в крови.

Хотя омега-6 жирные кислоты необходимы для организма, их чрезмерное потребление может вызвать воспалительные процессы, которые негативно влияют на здоровье глаз. Продукты, содержащие большое количество омега-6 жирных кислот, включают подсолнечное, кукурузное и соевое масло.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какой напиток "убивает" желудок, кости и зубы.




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