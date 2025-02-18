logo

BTC/USD

95596.08

ETH/USD

2690.34

LTC/USD

123.64

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Распространенные продукты, которые "убивают" потенцию
commentss НОВОСТИ Все новости

Распространенные продукты, которые "убивают" потенцию

Какие продукты следует избегать, чтобы минимизировать проблемы с потенцией

сегодня, 06:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Потенция является важной составной частью мужского здоровья, и на нее влияет множество факторов, включая питание. Некоторые продукты могут оказывать негативное влияние на сексуальную функцию, снижая либидо и вызывая эректильную дисфункцию.

Распространенные продукты, которые "убивают" потенцию

Иллюстративное фото

Чрезмерное потребление обработанного мяса, такого как колбасы и бекон, а также продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров может привести к повышению уровня холестерина. Это в свою очередь способствует сужению артерий и ухудшению кровообращения, что негативно влияет на эректильную функцию. Сужение кровеносных сосудов ограничивает приток крови к половым органам, что затрудняет достижение и поддержание эрекции.

Хотя умеренное употребление алкоголя может расслабить и снять напряжение, чрезмерное потребление спиртных напитков оказывает негативное влияние на потенцию. Алкоголь является депрессантом центральной нервной системы, что может снижать сексуальное желание и затруднять достижение эрекции.

Чрезмерное потребление соли может привести к повышению АД, что негативно влияет на кровообращение и может стать причиной эректильной дисфункции. Высокое давление повреждает сосуды, уменьшая их эластичность и способность доставлять достаточное количество крови в половые органы. Продукты, такие как чипсы, соленые орехи и фастфуд, содержат большое количество натрия и потребляются в ограниченных количествах.

Трансжиры , содержащиеся в маргарине, выпечке и жареных продуктах, повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и снижают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП). Это способствует развитию атеросклероза и ухудшению кровообращения, что может вызвать проблемы с эрекцией. Кроме того, трансжиры могут оказывать негативное влияние на выработку тестостерона, снижая сексуальное желание и потенцию.

Хотя умеренное потребление кофеина может оказать положительное влияние на организм, чрезмерное употребление кофе и энергетических напитков может привести к повышенной тревожности, бессоннице и повышению артериального давления. Эти факторы оказывают негативное влияние на сексуальную функцию и могут стать причиной эректильной дисфункции.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какие продукты могут улучшить потенцию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости