Распространенная привычка приводит к нарушению зрения

В цифровую эру, когда экраны стали неотъемлемой частью жизни современного человека. При этом люди стали чаще жаловаться на проблемы с глазами, возникающие из-за одной распространенной привычки, приобретенной именно с продолжительным временем пользования ноутбуками, планшетами, смартфонами. Речь идет о недостаточном моргании, что может вызвать сухость глаз, напряжение, головные боли и даже ухудшение зрения. Что происходит, рассмотрим подробнее.

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Моргание – это естественный рефлекс, играющий важную роль в поддержании здоровья глаз. Таким образом, глаза увлажняются (слезная жидкость распределяется по их поверхности), а также удаляет пыль, грязь и другие раздражители. Когда мы концентрируемся на экране, мы, как правило, моргаем реже обычного. Это приводит к испарению слезной жидкости, что вызывает сухость глаз.

Сухость глаз – это распространенное состояние, которое может вызвать ряд неприятных симптомов, таких как жжение, зуд, покраснение, чувство постороннего тела в глазу и размытость зрения. В тяжелых случаях сухость глаз может привести к повреждению роговицы.

Исследования показывают, что люди, проводящие много времени за компьютером, моргают втрое реже, чем те, кто не использует компьютер. Это означает, что глаза остаются сухими в течение длительного времени, что увеличивает риск развития проблем со зрением.

Кроме сухости глаз, недостаточное моргание может привести к напряжению глаз. Это состояние, возникающее в результате длительного напряжения мышц, контролирующих движения глаз. Симптомы напряжения глаз включают головную боль, боль в глазах, размытость зрения и усталость.

Чтобы защитить свои глаза от вредного воздействия экранов, важно соблюдать несколько простых правил:

Делайте регулярные перерывы. Каждые 20 минут отводите взгляд от экрана и смотрите на что-нибудь на расстоянии 20 футов в течение 20 секунд. Это правило 20-20-20.

Моргайте почаще. Сознательно старайтесь моргать каждые несколько секунд. Это поможет увлажнить ваши глаза.

Используйте искусственные слезы. Если вы чувствуете сухость глаз, используйте искусственные слезы, чтобы смазать их.

Отрегулируйте освещение. Убедитесь, что освещение в вашей комнате не слишком яркое и не слишком тусклое.

Произведите коррекцию настроек экрана. Установите яркость и контрастность экрана, чтобы они были комфортными для ваших глаз.

Правильное расположение экрана. Экран компьютера должен находиться на расстоянии вытянутой руки от глаз и несколько ниже уровня глаз.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о продуктах, которые запрещено употреблять при проблемах со зрением.



