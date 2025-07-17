Распространенная привычка, которая "убивает" простату

Небольшая железа – простата – играет ключевую роль в мужском здоровье. Железа отвечает за выработку жидкости, входящей в состав спермы, и расположена у мочевого пузыря. Проблемы с простатой возникают с возрастом, однако распространенная привычка может увеличить риск развития заболеваний в молодом возрасте. Чрезвычайно вреден для простаты малоподвижный образ жизни. Это может привести к развитию доброкачественной гиперплазии простаты (ДГП), простатита и даже рака.

Проблемы с простатой. Иллюстративное фото

Почему длительное сиденье – новый враг простаты

Сидящий образ жизни значительно повышает риск развития доброкачественной гиперплазии простаты. Специалисты отмечают, что даже умеренная физическая активность, например ходьба, снижает вероятность появления симптомов, связанных с увеличением простаты. Длительное сиденье нарушает кровообращение в тазовой области, способствует застойным процессам и воспалениям.

Также длительное сиденье без движения связано с повышенным риском эректильной дисфункции. Исследования показали, что мужчины, регулярно занимающиеся физической активностью, имеют на 20% меньший риск проблем с потенцией, чем те, кто ведет сидячий образ жизни.

Как малоподвижный образ жизни влияет на простату

Воздействие длительного сидения на простату велико. Это способствует:

Застою крови в области малого таза.

Нарушению гормонального баланса.

Повышению уровня воспалительных процессов.

Снижению иммунной защиты тканей простаты.

По данным специалистов, такое состояние создает идеальные условия для развития хронического простатита. Он сопровождается болью, проблемами с мочеиспусканием и снижением качества жизни. А в долгосрочной перспективе – увеличивается риск развития онкологии.

Как улучшить состояние простаты

По данным Purmedica, регулярная физическая активность – ключ к здоровой простате. Для этого достаточно:

Делайте перерывы каждый час, если вы работаете сидя.

Ходить пешком не менее 30 минут каждый день.

Заниматься спортом 3-4 раза в неделю.

Выполнение упражнений для тазового дна (например, Кегеля).

Также важно избегать чрезмерного потребления алкоголя, курения и стресса – эти факторы усугубляют негативное влияние длительного сидения.

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