Раскрыты неожиданные факты о пользе "императорского" чая: о чем речь

Многие знают о пользе зеленого или черного чая, но мало кто слышал о редком желтом чае, который заслуженно получил прозвище "императорский". Об этом малоизвестном, но очень полезным напитке рассказывает портал Strona Zdrowia.

Фото: 24 Канал

Что такое желтый чай и чем он отличается

Желтый чай – один из самых редких сортов, который происходит из Китая. Его вкус чрезвычайно мягкий, с легкой сладостью, а цвет – светло-золотой.

Когда-то этот напиток был доступен исключительно элите. Его подавали только при дворах китайских императоров, и именно этим объясняется его высокая стоимость и статусность.

Полезные свойства желтого чая:

Этот сорт содержит множество ценных веществ: полифенолы, катехины, флавоноиды (в том числе рутин и кверцетин), а также аминокислоту L-теанин.

· эффективно борется с вредными свободными радикалами;

· укрепляет иммунную систему;

· оказывает противовоспалительное действие;

· улучшает концентрацию, снимает напряжение без сонливости.

Желтый чай практически не содержит теина (производного кофеина), поэтому не вызывает нервозности и не мешает сну.

Положительное влияние на организм:

Желтый чай способствует нормализации артериального давления, снижению уровня "плохого" холестерина, улучшает состояние сосудов и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, напиток активизирует метаболизм, способствующий снижению веса при регулярном употреблении. В нем также содержатся витамины группы B, C, E, A и минералы, поддерживающие общий тонус и устойчивость организма.

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