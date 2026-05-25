Ранние симптомы проблем с простатой, которые часто игнорируют: это должен знать каждый мужчина

Кречмаровская Наталия
Ранние симптомы проблем с простатой часто остаются незамеченными, хотя именно они могут сигнализировать о серьезных нарушениях. Чаще мужчины игнорируют трудности с мочеиспусканием, боль в тазовой области и кровь в моче или сперме, что может быть первым признаком воспаления или даже онкологии.
Частое мочеиспускание – особенно ночью, когда приходится вставать несколько раз. Это может свидетельствовать об увеличении простаты (доброкачественную гиперплазию).
Слабая струя – ощущение, что мочевой пузырь не опорожняется полностью.
Боль или жжение – дискомфорт во время мочеиспускания или эякуляции может являться признаком простатита.
Кровь в моче или сперме – опасный сигнал, который часто игнорируют, хотя он может свидетельствовать об инфекции или опухоли.
Боль в нижней части спины — дискомфорт в тазовой области, бедрах или прямой кишке нередко связан с хроническим простатитом.
Стигма – многие мужчины стесняются говорить о проблемах с мочеиспусканием или половой функцией.
Возрастные изменения – симптомы часто списывают на естественное старение, хотя они могут быть признаком патологии.
Низкая информированность – отсутствие знаний о ранних признаках приводит к позднему обращению к врачу.
Доброкачественная гиперплазия простаты может значительно осложнить жизнь, если не лечить.
Простатит – воспаление, вызывающее боль и дискомфорт, иногда переходит в хроническую форму.
Рак простаты – ранние симптомы часто похожи на другие заболевания, поэтому важно не откладывать диагностику.
Врачи предостерегают, если мужчины замечают частые позывы к мочеиспусканию, боли или жжение, кровь в моче или сперме, следует немедленно пройти обследование.
