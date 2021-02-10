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Ранние признаки потери слуха у детей - что должны знать родители

Если у вашего ребенка ухудшается слух, это может означать предстоящие проблемы

сегодня, 15:23
Автор:

Седлецкая Татьяна

Ранее вмешательство и современные технологии помогают детям с нарушением слуха быть здоровыми, счастливыми и способными полностью реализовать свой потенциал.

Ранние признаки потери слуха у детей - что должны знать родители

Новорожденный. Фото: naked-science.ru

"Чем раньше ребенок с проблемой слуха диагностируется и получает индивидуальное обучение языку, слуховой аппарат, имплантаты или другое лечение, тем более вероятно, что его речевые навыки и развитие не пострадают", — говорит аудиолог Элисон Граймс.

Эксперты соглашаются, что лучшее время для детей с потерей слуха обратиться за медицинской помощью — до 6 месяцев.

Типы потери слуха

Существует два основных типа нарушений слуха:

Кондуктивный тип нарушения – когда наружное или среднее ухо малыша перестают правильно передавать звуковой сигнал во внутреннее ухо. Такой тип тугоухости обычно вызван инфекциями среднего уха и часто является временным.

При сенсорном нарушении слуха нервы, которые отвечают за получение звука и сортировку, что это означает, не работают должным образом. Сенсинологическое нарушение слуха может быть умеренным, умеренным, тяжелым или глубоким. Сенсинологическое нарушение слуха обычно длится всю жизнь и может ухудшаться с течением времени.

Диагностика слуха

Универсальный новорожденный скрининг на слух является важной частью диагностики нарушений слуха у детей.

Признаки потери слуха

Родители часто первыми замечают, что ребенок стал хуже слышать, поэтому обратите внимание, если ваш малыш не реагирует на звуки, и немедленно сообщите об этом врачу. Вот некоторые рекомендации о том, чего следует ожидать у ребенка с нормальным слухом:

- новорожденный пугается, когда слышит громкий звук;

- в возрасте около 2 месяцев малыш начинает успокаиваться, когда слышит ваш голос;

- когда ребенку исполнится 4-5 месяцев, он начнет поворачивать голову в сторону громкого звука;

- через 6 месяцев малыш начинает подражать звукам и лепечет;

- примерно через 9 месяцев малыш будет реагировать на более тихий звук.

После рождения ребенок может страдать от потери слуха, когда нервы его внутреннего уха повреждены травмой, опухолью или инфекцией, такой как ветряная оспа, грипп, менингит или мононуклеоз.

"Потеря слуха также может быть вызвана жидкостью, удерживаемой в среднем ухе — после инфекции или из-за плохой вентиляции уха. Эта жидкость может оставаться в ухе в течение нескольких недель, даже после того, как инфекция исчезла", - говорит Дэвид Дарроу, профессор отоларингологии и педиатрии.

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Источник: https://www.parents.com/baby/health/ears/
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