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Главная Новости Здоровье наше тело Пять важных для здоровья повседневных привычек: мнение экспертов
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Пять важных для здоровья повседневных привычек: мнение экспертов

Простые и обычные привычки могут изменить вашу жизнь к лучшему

сегодня, 16:46
Автор:

Елизавета Черных

Одно из наиболее распространенных заблуждений заключается в том, что для того, чтобы укрепить здоровье, необходимо радикально изменить образ жизни. Эксперты считают, что на самом деле достаточно иметь несколько повседневных привычек. Их польза для организма подтверждена наукой. 

Пять важных для здоровья повседневных привычек: мнение экспертов

ФОТО: Из открытых источников

Больше прогулок

Ходьба — не только хороший способ, способствующий похудению, а и одно из самых простых упражнений, которое укрепляет здоровье. Специалисты советуют увеличить время ходьбы хотя бы до 15 минут быстрым темпом дважды в день или до 30 минут один раз в день, так вы сможете сжигать дополнительные калории и поддерживать физическую форму. 

Готовьте еду самостоятельно

Специалисты уверяют, что домашняя еда не только в разы полезнее, а еще и способствует потреблению нормального количества калорий, что снижает риск увеличения веса. Американское исследование 2014 года показало, что люди, которые готовят ужин дома, потребляют примерно на 140 калорий меньше, чем те, кто заказывает еду на вынос, ест в ресторане или разогревает замороженное блюдо. 

Уделяйте время для себя

Эксперты советуют находить время для ухода за собой, а именно практиковать массаж, походы в салон или обычный релакс в ванной. По мнению исследователей из Университета штата Огайо, женщины, которые серьезно относятся к уходу за телом и внешностью, с большей вероятностью будут придерживаться здорового питания. 

Проводите достаточно времени на свежем воздухе

Планирование веселых и активных занятий, а также обычных прогулок на улице в течение недели снимает давление, головную боль и помогает быстрее избавиться от стресса. 

Просыпайтесь раньше

Множество исследований подтверждают, что чем раньше просыпается человек, тем лучше его настроение, и он дольше остается бодрым на протяжении дня. Естественно, тогда вам придется и раньше ложиться спать. Согласно исследованию PLOS One, воздействие утреннего света, будь то чистый солнечный свет или яркое внутреннее освещение, также способствует снижению веса. 

Ранее "Комментарии" писали о привычках правильного перекуса, которые помогут быстрее похудеть.


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Источник: https://www.eatthis.com/
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