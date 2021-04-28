Пять упражнений, которые нельзя делать после 55 лет

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Светлана Шкурупий
Физическая активность должна присутствовать в любом возрасте, но если в 55 лет тренироваться, как и в 30, то вам придется столкнуться с некоторыми проблемами.
Какие упражнения нельзя делать после 55 лет (фото из открытых источников)
Из-за изменения в гибкости, мышечной силе и плотности костей повышается риск получения серьезных травм. Какие упражнения лучше исключить после 55 лет?
Упражнения, которые связаны с резкими движениями
Эксперты говорят, что с возрастом сохранять баланс становится труднее. Тренировки с резкими движениями могут стать причиной травм, поэтому предпочтение лучше отдать более спокойным разновидностям (не бокс, а айкидо, к примеру).
Прогибы
Сильные прогибы серьезно нагружают позвоночник. Если вы не занимаетесь спортом профессионально, то это ваше слабое место, поскольку мышечный корсет понемногу слабеет. Выход: те упражнения, которые предполагают сильный прогиб вперед или назад, стоит делать с опорой (с помощью стула или спины).
Стойки на голове и руках
Если вы увлекаетесь йогой, тогда от асан, где нужно выполнить стойку на голове и руках, лучше отказаться, поскольку в таком положении очень нагружается шея, а это уязвимый участок.
Планка
Упражнения, которые предполагают задержку в одном положении, нужно выполнять с осторожностью, чтобы не травмировать суставы. Если вы занимаетесь йогой или пилатесом, то обязательно посоветуйтесь с преподавателем, а время выдержки сократите до 30 секунд.
Бег
Если вы занимались бегом нерегулярно, то после 55 лет не стоит начинать интенсивные тренировки — лучше перейдите на скандинавскую ходьбу. Благодаря использованию палок нагрузка будет распределяться равномерно.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких случаях физическая активность вредит сердцу.
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