Пять тревожных признаков деменции: они появляются за годы до установления диагноза

Деменция — серьезное заболевание, не ограничивающееся только потерей памяти: она изменяет мышление, речь, поведение, что приводит к потере самостоятельности. По данным ВОЗ, в настоящее время деменция поражает около 50 миллионов человек по всему миру, и этот показатель продолжает расти. Исследования Университета Кембриджа свидетельствуют, что симптомы деменции могут проявляться за годы до диагностики, что дает шанс на раннее вмешательство и лучший контроль над болезнью.

Признаки деменции. Фото из открытых источников

Деменция – это общий термин для состояний, вызывающих прогрессирующее ухудшение функций мозга. Она охватывает разные формы, среди которых наиболее известна болезнь Альцгеймера. Деменция приводит к изменениям в структуре мозга, что приводит к нарушениям в поведении, памяти и личностных качествах человека.

Ученые Кембриджского университета проанализировали данные из UK Biobank, изучив биомедицинские показатели полумиллиона людей в возрасте от 40 до 69 лет. Оказалось, что когнитивные изменения могут проявляться за 5-9 лет до диагноза. Вот пять ранних симптомов, на которые следует обратить внимание:

Проблемы с решением задач

Люди с повышенным риском деменции могут испытывать трудности в выполнении задач, требующих логического мышления или решения проблем. Это может проявляться в сложности принятия решений или обдумывании действий.

Снижение скорости реакции

Медленное время реакции может являться признаком будущих когнитивных нарушений, поскольку способность оперативно отвечать на внешние стимулы связана с эффективностью обработки информации мозгом.

Утрата памяти на числа и последовательности

Люди, которые сталкиваются с деменцией, могут испытывать трудности с припоминанием числовых списков и запоминанием событий, что может затруднять работу с финансами или ежедневными делами.

Проблемы с проспективной памятью

Проспективная память помогает человеку помнить о будущих задачах или планах. Ее нарушение может свидетельствовать о ранних изменениях в мозге, влияющих на способность запоминать важные события.

Трудности визуального восприятия

Проблемы с подбором объектов и пар могут быть ранним признаком лобно-височной деменции, редкой формы заболевания, также влияющей на поведение и эмоциональное состояние.

"Люди не должны чрезмерно волноваться, если, например, они плохо запоминают числа. Даже некоторые здоровые люди будут естественно иметь лучшие или худшие результаты, чем их сверстники. Но мы поощряем всех, кто имеет какие-либо проблемы или замечает, что их память ухудшается, обратиться к своему врачу общей практики", — объясняет старший автор исследования доктор Тимоти Риттман.

Почему важно выявлять деменцию на ранних стадиях

Деменцию, которую диагностируют на поздних этапах, становится труднее контролировать, а ее симптомы ограничивают социальные и физические возможности человека. Благодаря результатам исследования Кембриджского университета есть надежда, что люди из групп риска смогут проходить обследование на наличие ранних симптомов. Это позволит вовремя воспользоваться терапиями, которые облегчают симптомы и могут замедлить развитие заболевания.

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