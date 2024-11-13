Пять тревожных признаков деменции: они появляются за годы до установления диагноза

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Slava Kot
Деменция — серьезное заболевание, не ограничивающееся только потерей памяти: она изменяет мышление, речь, поведение, что приводит к потере самостоятельности. По данным ВОЗ, в настоящее время деменция поражает около 50 миллионов человек по всему миру, и этот показатель продолжает расти. Исследования Университета Кембриджа свидетельствуют, что симптомы деменции могут проявляться за годы до диагностики, что дает шанс на раннее вмешательство и лучший контроль над болезнью.
Признаки деменции. Фото из открытых источников
Деменция – это общий термин для состояний, вызывающих прогрессирующее ухудшение функций мозга. Она охватывает разные формы, среди которых наиболее известна болезнь Альцгеймера. Деменция приводит к изменениям в структуре мозга, что приводит к нарушениям в поведении, памяти и личностных качествах человека.
Ученые Кембриджского университета проанализировали данные из UK Biobank, изучив биомедицинские показатели полумиллиона людей в возрасте от 40 до 69 лет. Оказалось, что когнитивные изменения могут проявляться за 5-9 лет до диагноза. Вот пять ранних симптомов, на которые следует обратить внимание:
Люди с повышенным риском деменции могут испытывать трудности в выполнении задач, требующих логического мышления или решения проблем. Это может проявляться в сложности принятия решений или обдумывании действий.
Медленное время реакции может являться признаком будущих когнитивных нарушений, поскольку способность оперативно отвечать на внешние стимулы связана с эффективностью обработки информации мозгом.
Люди, которые сталкиваются с деменцией, могут испытывать трудности с припоминанием числовых списков и запоминанием событий, что может затруднять работу с финансами или ежедневными делами.
Проспективная память помогает человеку помнить о будущих задачах или планах. Ее нарушение может свидетельствовать о ранних изменениях в мозге, влияющих на способность запоминать важные события.
Проблемы с подбором объектов и пар могут быть ранним признаком лобно-височной деменции, редкой формы заболевания, также влияющей на поведение и эмоциональное состояние.
Деменцию, которую диагностируют на поздних этапах, становится труднее контролировать, а ее симптомы ограничивают социальные и физические возможности человека. Благодаря результатам исследования Кембриджского университета есть надежда, что люди из групп риска смогут проходить обследование на наличие ранних симптомов. Это позволит вовремя воспользоваться терапиями, которые облегчают симптомы и могут замедлить развитие заболевания.
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