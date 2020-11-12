Пять сигналов о том, что вашему организму нужна помощь

Когда наш организм дает "сбой", то начинает сигнализировать нам об этом с помощью определенных симптомов, которые многие почему-то игнорируют. Какие сигналы указывают на то, что не все в порядке?

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Низкая температура тела

Чаще всего нас беспокоит повышенная температура тела, но угрозу для здоровья может нести и пониженная. Температура ниже 35 градусов может указывать на эндокринные заболевания или проблемы с надпочечниками. В любом случае этот признак говорит о том, что с организмом не все в порядке.

Сухая кожа

Эта проблема может беспокоить часто и приносит дискомфорт, особенно девушкам, которые больше волнуются по поводу своего внешнего вида. Чаще всего сухая кожа на лице и руках указывает на недостаток витамина Е в организме, поэтому стоит пересмотреть свой рацион питания.

Кровоточат десны

С такой проблемой стоит обратиться к стоматологу, потому что она может возникнуть из-за скопления налета и вам потребуется профессиональная чистка. А еще десны могут кровоточить из-за дефицита витамина С, поэтому добавьте в свое меню больше овощей и фруктов.

Постоянная жажда

Такой симптом указывает на обезвоживание организма, а это негативно влияет на все обменные процессы. Поэтому, постарайтесь контролировать свой водный баланс.

Хроническая усталость

Если даже после длительного сна вы чувствуете себя уставшим и разбитым, тогда стоит сходить на консультацию к врачу и проверить уровень сахара в крови, а если потребуется, то сдать и другие анализы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как организм сигнализирует о критических сбоях в питании.

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