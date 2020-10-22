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Главная Новости Здоровье наше тело Пять рекомендаций, которые помогут безболезненно перенести перевод часов
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Пять рекомендаций, которые помогут безболезненно перенести перевод часов

Из-за перехода на зимнее время многие ощущают усталость и упадок сил

сегодня, 04:45
Автор:

Таисия Ерохина

Сезонный перевод стрелок часов, который в этом году выпал в ночь с 24 на 25 октября, нередко оборачивается стрессом для организма. Ухудшение самочувствия, головные боли и упадок сил могут продолжаться еще несколько дней после. Но есть несколько рекомендаций врачей, которые помогут перенести этот момент без вреда для организма, пишет "Обозреватель".

Пять рекомендаций, которые помогут безболезненно перенести перевод часов

Чтобы избежать усталости, недомогания и нарушения сна, рекомендуется:

- скорректировать режим сна желательно за неделю до перехода на зимнее время и ложиться спать хотя бы на 15 минут позже, режим дня — также перестроить заранее;

- за один-два дня до перевода часов лучше отказаться от кофе и алкогольных напитков;

- снизить физические нагрузки за неделю до и неделю после перехода на зимнее время, избежав переутомления;

- пока не пройдет адаптация, не употреблять жирную пищу, а добавить в рацион питания больше овощей и фруктов, пить больше воды и травяного чая;

- не использовать гаджеты  за час до сна.

Напомним, врач назвала семь признаков сезонной депрессии.


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