Пять рекомендаций, которые помогут безболезненно перенести перевод часов

Сезонный перевод стрелок часов, который в этом году выпал в ночь с 24 на 25 октября, нередко оборачивается стрессом для организма. Ухудшение самочувствия, головные боли и упадок сил могут продолжаться еще несколько дней после. Но есть несколько рекомендаций врачей, которые помогут перенести этот момент без вреда для организма, пишет "Обозреватель".

Чтобы избежать усталости, недомогания и нарушения сна, рекомендуется:

- скорректировать режим сна желательно за неделю до перехода на зимнее время и ложиться спать хотя бы на 15 минут позже, режим дня — также перестроить заранее;

- за один-два дня до перевода часов лучше отказаться от кофе и алкогольных напитков;

- снизить физические нагрузки за неделю до и неделю после перехода на зимнее время, избежав переутомления;

- пока не пройдет адаптация, не употреблять жирную пищу, а добавить в рацион питания больше овощей и фруктов, пить больше воды и травяного чая;

- не использовать гаджеты за час до сна.

Напомним, врач назвала семь признаков сезонной депрессии.

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