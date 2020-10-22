Пять рекомендаций, которые помогут безболезненно перенести перевод часов

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Таисия Ерохина
Сезонный перевод
стрелок часов, который в этом году выпал в ночь с 24 на 25 октября, нередко
оборачивается стрессом для организма. Ухудшение самочувствия, головные боли и
упадок сил могут продолжаться еще несколько дней после. Но есть несколько рекомендаций
врачей, которые помогут перенести этот момент без вреда для организма, пишет
"Обозреватель".
Чтобы избежать
усталости, недомогания и нарушения сна, рекомендуется:
- скорректировать
режим сна желательно за неделю до перехода на зимнее время и ложиться спать
хотя бы на 15 минут позже, режим дня — также перестроить заранее;
- за один-два дня
до перевода часов лучше отказаться от кофе и алкогольных напитков;
- снизить
физические нагрузки за неделю до и неделю после перехода на зимнее время, избежав
переутомления;
- пока не пройдет
адаптация, не употреблять жирную пищу, а добавить в рацион питания больше
овощей и фруктов, пить больше воды и травяного чая;
- не использовать
гаджеты за час до сна.
Напомним, врач назвала семь
признаков сезонной
депрессии.
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