Пять причин, почему вы постоянно чувствуете усталость

Ряд исследований подтверждает, что каждый пятый взрослый в мире испытывает сильную усталость, которая не проходит более 6 месяцев. Это состояние истощает, увеличивает уровень стресса и может привести к очень опасным последствиям.

Усталость. Фото: из открытых источников

Первая и ключевая причина – недостаточно сна. Врачи рекомендуют взрослым спать от семи до девяти часов в сутки, поэтому, если вам этого не хватает, это, вероятно, причина вашей усталости.

Если вы уже ложитесь спать рано, возможно, проблема заключается в том, что вы не можете заснуть всю ночь. Стоит пересмотреть ваш вечерний распорядок и определить факторы, которые влияют на качество сна. Например, убрать электронные устройства, обеспечить правильную температуру в спальне и сделать кровать более удобной.

Вторая причина – постоянный стресс. Это может иметь огромное влияние на ваш сон, а также на многие аспекты вашего здоровья. Исследования показывают, что стресс, связанный с работой, приводит к усталости. Если вы работаете на работе с высокой нагрузкой, ваша профессия может быть причиной истощения. Чтобы справиться с этой проблемой, практикуйте осознанность или медитацию. Также помогает работа с психотерапевтом.

Третья причина – слишком много кофеина. Многие люди пьют кофе, чтобы взбодриться, но чрезмерное употребление кофеина может вызвать усталость. Это объясняется тем, что вы чувствуете большую усталость, а значит потребляете еще больше кофеина, и ваш цикл плохого сна продолжается.

Правильно будет уменьшить потребление кофеина и рассмотрите напитки с немного меньшим содержанием стимулятора, такие как зеленый чай.

Четвертая причина – недостаточно воды. Обезвоживание имеет большое влияние на ваш организм и может вызвать усталость. Научные исследования показали, что обезвоживание приводит к снижению уровня энергии. Другие характерные симптомы обезвоживания — головная боль и головокружение.

Национальная служба здравоохранения рекомендует ежедневно выпивать 8 стаканов воды, но норма может меняться в зависимости от возраста и веса. Стоит пить больше беременным или тем, кто кормит грудью, находится в жаркой среде, много занимается спортом, болеет или восстанавливается после болезни.

Пятая причина – несбалансированное питание. Нормальное питание важно для всех аспектов здоровья, а недостаток калорий и необходимых питательных веществ может негативно повлиять на ваш уровень энергии. Без достаточного количества питательных веществ ваш организм начнет расщеплять жиры и мышцы, а это приведет к постоянной усталости.

С другой стороны, употребление чрезмерного количества ультраобработанных продуктов или продуктов с высоким содержанием сахара также приведет к чувству усталости, поскольку это вызывает скачки и падение уровня сахара в крови.

Хорошим советом будет включить в свой рацион фрукты, овощи, бобовые и здоровые источники белка, чтобы поддерживать уровень энергии.

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