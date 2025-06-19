Это не просто усталость глаз: что сигнализирует о развитии катаракты

Опасное для здоровья глаз заболевание — катаракта — распространенная болезнь. Она характеризуется помутнением хрусталика — природной линзы глаза. В чем проблема — когда хрусталик мутнеет, то нарушается прохождение света. Это приводит к постепенному снижению остроты зрения. Как распознать болезнь на ранних стадиях, сообщаем дальше.

Зрение. Иллюстративное фото

Среди характерных симптомов врачи называют следующие:

Затуманенное или помутневшее зрение. Специалисты называют это одним из наиболее типичных симптомов. Четкость зрения снижается как на близком, так и на далеком расстоянии. Этот симптом характеризуется размытым, нечетким изображением, будто человек смотрит сквозь запотевшие стекла, туман или тонкий слой воды.

Ухудшения зрения ночью. Развитие катаракты значительно ухудшает зрение в условиях низкого освещения. Это можно хорошо почувствовать, например, во время вождения автомобиля ночью. Также у человека возникают трудности с распознаванием объектов в сумерках или в темных помещениях.

Повышенная чувствительность к свету и бликам. Солнечные лучи, свет от автомобильных фар или ярких ламп могут ощущаться слишком интенсивными и вызывать значительный дискомфорт. Отблески и "гало" (световые ореолы) вокруг источников света становятся более выраженными, особенно ночью это заметно ночью.

Двойное видение в одном глазу. Такой симптом появляется в некоторых случаях, особенно он характерен на ранней стадии заболевания. Такой симптом возникает, когда помутнение хрусталика неравномерно, катаракта может вызвать появление двойного изображения объекта. Заметить такой симптом можно, если смотреть одним глазом.

Изменения в цветовом восприятии. Заболевание характеризуется тусклым, менее насыщенным цветовым восприятием. Также цвета могут приобретать желтоватый или коричневый оттенок. Эксперты объясняют, что причина состоит в том, что хрусталик действует как своеобразный фильтр, поглощая часть спектра света и искажая восприятие цветов.

Постоянная коррекция зрения с помощью очков или линз. Постепенное прогрессирование катаракты приводит к постоянному изменению оптической силы хрусталика. Это требует все более частой коррекции зрения с помощью очков. Однако даже регулярное изменение рецептов со временем не может обеспечить ясное видение, поскольку помутнение становится слишком значительным.

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