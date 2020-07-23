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Пять основных причин повышенной утомляемости

Утомляемость может указывать и на ряд заболеваний

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять основных причин повышенной утомляемости

Постоянная утомляемость, слабость и недомогание - частые жалобы от людей разного возраста. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Надежда Андреева назвала главные причины, которые приводят к такому состоянию. Специалист объяснила, что утомляемость может быть как признаком серьезных заболеваний, так и результатом неправильного образа жизни. 

Недосыпание

Для восстановления сил и энергии организму нужен качественный ночной отдых. Взрослому человеку в среднем желательно спать 7-8 часов. Но очень важно, чтобы сон был спокойным и непрерывным.

Сидячий образ жизни

Многие люди ведут сидячий образ жизни, поэтому у них низкий уровень силы и выносливости, ограничивающий их дееспособность. Однако, даже минимальные физические упражнения  помогут исправить ситуацию. Постарайтесь больше двигаться и бывать на свежем воздухе.

Употребление большого количества рафинированных углеводов

Употребление сахара и обработанных углеводов вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови. Это дает сигнал поджелудочной железе для выработки большого количества инсулина, чтобы вывести сахар из крови и ввести в клетки. Такой всплеск уровня сахара и его последующее падение вызывают чувство истощенности. 

Чувствительность к пищевым продуктам

Чувствительность к пищевым продуктам или их непереносимость, обычно вызывает такие симптомы как сыпь, проблемы с пищеварением, насморк, головные боли и утомляемость. Распространена непереносимость таких пищевых продуктов как глютен, молочные продукты, яйца, соя и кукуруза.

Недостаточное потребление калорий

Потребление слишком малого количества калорий может вызвать чувство крайней утомленности. Калории - это единицы энергии, содержащиеся в пище.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что обнаружена неожиданная причина утренней усталости.


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