Пять ошибок, которые опасны для здоровья груди

Женская грудь — это орган очень трепетный и крайне сильно зависящий от гормонального баланса. К сожалению, женщины не понимают, что эта часть тела требует особого ухода и периодически нужно ее осматривать на предмет новообразований. Какие распространенные ошибки могут навредить груди?

Какие ошибки могут быть опасны для здоровья груди / фото: Shutterstock

Ношение бюстгальтера неправильного размера

Бюстгальтер должен быть комфортным и правильно поддерживать грудь, если он слишком свободный, то это может привести к обвисанию и растяжению груди. А вот тесный бюстгальтер способен заблокировать кровоток, что приведет к появлению боли в шее и спине.

Эпиляция воском волосы на сосках

Исследователи доказали, что использование бритвы вокруг области сосков может привести к инфекции. Удаление волос любыми способами может увеличить риск воспалительных процессов.

Пирсинг сосков

Ученые предупреждают, что пирсинг сосков может повредить протоки производства молока и привести к увеличению риска развития абсцесса в молочных железах.

Чрезмерное курение

Лучше избавиться от курения, потому что эта привычка вредит легким и сердцу, а еще она может вызвать проблемы с грудью, такие как потеря эластичности. Также может возникнуть обвисание, повышенный риск рака груди и болезненность груди.

Без бюстгальтера

Обязательно надевайте бюстгальтер, когда выходите на пробежку. Недостаточная поддержка груди может вызвать сильную боль и дискомфорт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали об опасности пластической хирургии, а особенно об операциях, которые касаются изменения размера груди.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!