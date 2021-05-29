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Пять ошибок, которые опасны для здоровья груди

Эксперты назвали популярные ошибки женщин, которые могут быть опасны для здоровья груди

сегодня, 13:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Женская грудь — это орган очень трепетный и крайне сильно зависящий от гормонального баланса. К сожалению, женщины не понимают, что эта часть тела требует особого ухода и периодически нужно ее осматривать на предмет новообразований. Какие распространенные ошибки могут навредить груди?

Пять ошибок, которые опасны для здоровья груди

Какие ошибки могут быть опасны для здоровья груди / фото: Shutterstock

Ношение бюстгальтера неправильного размера

Бюстгальтер должен быть комфортным и правильно поддерживать грудь, если он слишком свободный, то это может привести к обвисанию и растяжению груди. А вот тесный бюстгальтер способен заблокировать кровоток, что приведет к появлению боли в шее и спине. 

Эпиляция воском волосы на сосках

Исследователи доказали, что использование бритвы вокруг области сосков может привести к инфекции. Удаление волос любыми способами может увеличить риск воспалительных процессов.

Пирсинг сосков

Ученые предупреждают, что пирсинг сосков может повредить протоки производства молока и привести к увеличению риска развития абсцесса в молочных железах.

Чрезмерное курение 

Лучше избавиться от курения, потому что эта привычка вредит легким и сердцу, а еще она может вызвать проблемы с грудью, такие как потеря эластичности. Также может возникнуть обвисание, повышенный риск рака груди и болезненность груди.

Без бюстгальтера

Обязательно надевайте бюстгальтер, когда выходите на пробежку. Недостаточная поддержка груди может вызвать сильную боль и дискомфорт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали об опасности пластической хирургии, а особенно об операциях, которые касаются изменения размера груди.


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Источник: https://ukrhealth.net/6-populyarnyh-pomylok-yaki-nebezpechni-dlya-zdorovya-grudej2352/
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