Пять ошибок, которые опасны для здоровья груди

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Светлана Шкурупий
Женская грудь — это орган очень трепетный и крайне сильно зависящий от гормонального баланса. К сожалению, женщины не понимают, что эта часть тела требует особого ухода и периодически нужно ее осматривать на предмет новообразований. Какие распространенные ошибки могут навредить груди?
Какие ошибки могут быть опасны для здоровья груди / фото: Shutterstock
Ношение бюстгальтера неправильного размера
Бюстгальтер должен быть комфортным и правильно поддерживать грудь, если он слишком свободный, то это может привести к обвисанию и растяжению груди. А вот тесный бюстгальтер способен заблокировать кровоток, что приведет к появлению боли в шее и спине.
Эпиляция воском волосы на сосках
Исследователи доказали, что использование бритвы вокруг области сосков может привести к инфекции. Удаление волос любыми способами может увеличить риск воспалительных процессов.
Пирсинг сосков
Ученые предупреждают, что пирсинг сосков может повредить протоки производства молока и привести к увеличению риска развития абсцесса в молочных железах.
Чрезмерное курение
Лучше избавиться от курения, потому что эта привычка вредит легким и сердцу, а еще она может вызвать проблемы с грудью, такие как потеря эластичности. Также может возникнуть обвисание, повышенный риск рака груди и болезненность груди.
Без бюстгальтера
Обязательно надевайте бюстгальтер, когда выходите на пробежку. Недостаточная поддержка груди может вызвать сильную боль и дискомфорт.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали об опасности
пластической хирургии, а особенно об операциях, которые касаются изменения размера груди.
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