Пять неочевидных причин увеличения веса

Существуют менее очевидные факторы, которые могут влиять на ваши цифры на весах.

Увеличение веса. Фото: из открытых источников

Менструация часто приводит к вздутию, задержке воды и временному увеличению веса.

В это время лучше сосредоточиться на уходе за своим телом. Ешьте клетчатку и электролиты, чтобы помочь организму.

К тому же некоторые лекарства, в частности антидепрессанты, кортикостероиды, противозачаточные средства могут иметь побочный эффект в виде набора веса.

К тому же, если вы регулярно потребляете много соли, это может быстро повлиять на ваш вес. Употребление соленой пищи вызывает задержку воды. Это также может вызвать отечность и запор.

Регулярные физические упражнения являются научно обоснованным методом похудения, но это вовсе не означает, что вес упадет. В зависимости от типа тренировок, которые вы выполняете, вы все равно можете терять вес, одновременно наращивая мышцы.

Отдельно стоит сказать о стрессе и гормонах. Когда вы испытываете стресс, организм выделяет кортизол, который стимулирует аппетит и накопление жира в области живота. Кроме того, во время стресса люди часто тянутся к нездоровой пище, которая содержит много жиров и сахара, "заедают" стресс.

Отсутствие сна нарушает гормональный баланс, в частности, повышает уровень грелина (гормона голода) и снижает уровень лептина (гормона сытости), что может приводить к перееданию.

Стоит установить режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время. Выключать гаджеты хотя бы за час до сна, а прекращать есть за 2-3 часа.

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