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Доктор назвал суперпродукт, который помогает быстрее похудеть

Грибы не только низкокалорийны, но и богаты эрготионеином - мощным антиоксидантом, который может помочь в контроле веса

сегодня, 15:30
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Кравцев Сергей

Чтобы похудеть без строгих диет, стоит добавить в свой рацион грибы. Этот продукт не только низкокалорийный, но и помогает контролировать аппетит и ускоряет метаболизм. 

Доктор назвал суперпродукт, который помогает быстрее похудеть

Похудение. Фото: из открытых источников

Как отметил профессор Франклин Джозеф, эксперт клиники похудения доктора Франка, грибы – это продукт, когда дело доходит до потери килограммов. Грибы не только низкокалорийны, но и богаты эрготионеином – мощным антиоксидантом, который может помочь в контроле веса.

Эрготионеин, который преимущественно содержится в грибах, проявляет мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Эти свойства могут улучшить метаболические процессы и способствовать снижению веса.

Научные исследования определили грибы как основной пищевой источник эрготионеина. Считается, что эта уникальная аминокислота защищает клетки от окислительного стресса и воспаления — факторов, которые часто связаны с ожирением и метаболическими расстройствами.

Уменьшая окислительное повреждение, эрготионеин может улучшить клеточную функцию и энергетический обмен, способствуя потере веса. Добавление разнообразных грибов в блюда может быть как экономически эффективным, так и полезным.

"Обычные сорта, такие как шиитаке, гливи и королевские устричные грибы — это суперпродукты с особенно высоким содержанием эрготионеина, и их можно приобрести в супермаркетах", — отметил эксперт.

Потребление примерно от 35 до 50 г грибов в день может обеспечить значимую дозу эрготионеина для поддержания контроля веса.

Для тех, кто просто не любит грибы, добавки с грибами являются хорошим вариантом. Эти добавки сочетают экстракты из различных видов грибов, потенциально обеспечивая более высокую дозу эрготионеина и других полезных соединений.

Кроме эрготионеина, грибы предлагают дополнительные преимущества для похудения.

Профессор Джозеф рассказал, что грибы являются хорошим источником пищевых волокон, которые способствуют сытости и помогают пищеварению. Кроме того, грибы содержат такие важные питательные вещества, как витамины группы B и минералы, которые поддерживают общее состояние здоровья и метаболические функции.

Хотя грибы могут способствовать снижению веса, они являются наиболее эффективными, если их включать в состав сбалансированной диеты и здорового образа жизни.

Регулярная физическая активность, гидратация и внимательные пищевые привычки являются ключевыми компонентами любого похудения.

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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/weight-loss-expert-mushrooms-34868279
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