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Пять фактов об иммунитете, которые стоит знать

Крепкий иммунитет - залог хорошего здоровья

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Иммунная система — это "личный телохранитель" человека, который защищает его от влияния агрессивных факторов внешней среды. И чем выше иммунитет, тем крепче наше здоровье. Что же нам важно знать о работе этой системы?

Пять фактов об иммунитете, которые стоит знать

Какие факты нужно знать об иммунитете (фото из открытых источников)

Наш иммунитет формируется окружающей средой

Гены играют важную роль в определении эффективности нашей иммунной системы. Но исследователи обнаружили, что окружающая среда играет главную роль в ее формировании. Вот почему даже у близнецов существенно отличается иммунитет. Дело в том, что во взрослом возрасте они оказываются в разных средах, так как живут, работают и отдыхают в разных местах.

Стресс может ухудшить работу иммунитета

При стрессе в организме повышается уровень кортизола, который может негативно отразиться на нервной и сердечно-сосудистой системах, а также пищеварению. А постоянный стресс может привести к повреждению иммунных клеток. В результат этого организм становится восприимчив к разному роду заболеваниям. 

Иммунитет защищает не только от "чужих" клеток, но и от "своих".

Иммунная система способна защитить организм от различных вирусов и бактерий, а также от "своих" клеток, которые мутировали и начали вести себя агрессивно. Тогда иммунитет понимает, что что-то идет не так и либо поглощает эти клетки, либо запускает апоптоз -процесс саморазрушения. 

Некоторые люди рождаются без иммунной системы

Такие люди должны жить в абсолютно стерильной среде, чтобы не заболеть. Фильм о мальчике с этим расстройством был снят в 1976 году под названием "Под колпаком", основанный на реальных событиях. 1 человек из 100 000 может рождаться с такой особенностью. Для лечения таких людей используется пересадка костного мозга от соответствующего донора-родственника, но недавно перспективы в этой сфере показала генная терапия.

Солнце – друг иммунитета

Солнечный свет положительно действует на организм, потому что витамин участвует в регенерации клеток и выработке белков, а значит, укрепляет иммунную систему. Но все должно быть в меру! 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что найдены микробы, которых не видит иммунитет человека.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/13-incredible-things-to-know-about-your-immune-system/photostory/78515264.cms?picid=78515450
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