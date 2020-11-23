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Пять болезней, которыми женщины болеют чаще мужчин

Эти болезни могут быть связаны с гормональными нарушениями

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Организм каждого человека индивидуален и по-разному реагирует на то или иное заболевание. Но есть болезни, которыми женщины страдают гораздо чаще мужчин. Эксперты проанализировали их и рассказали, с чем это может быть связано.

Пять болезней, которыми женщины болеют чаще мужчин

фото из открытых источников

Остеоартрит

Это заболевание, которое поражает все компоненты сустава, и от него женщины страдают в три раза чаще, чем мужчины. Эксперты считают, что это может быть связано с большей гибкостью и эластичностью сухожилий и суставов, необходимых женщинам для более легкого течения беременности и процесса родов. К тому же, с возрастом у женщин снижается уровень эстрогена в организме, который защищает суставы.

Болезнь Альцгеймера

Согласно статистике, этот наиболее распространенный тип деменции чаще встречается у женщин из-за генетики и гормональных изменений, которые происходят с организмом в период менопаузы. 

Депрессия

Эксперты рассказали, что женщины страдают депрессивным состоянием гораздо чаще, чем мужчины из-за своих гормональных колебаний (во время менструации или в период менопаузы). Кроме того, материнство, через которое проходят женщины также влияет на психологическое состояние и может спровоцировать ряд расстройств.

Волчанка

Это аутоиммунная болезнь, в ходе которой происходит воспаление соединительных тканей организма. К сожалению, ее природа еще не до конца изучена медициной. Но волчанка намного чаще встречается у женщин (мужчины составляют всего 10% всех пациентов) и опять же дело может быть в гормональных изменениях, в частности повышенном уровне гормона эстрогена.

Болезни щитовидной железы

Статистика ВОЗ показывает, что женщины в 5-8 раз чаще жалуются на проблемы с щитовидной железой, чем мужчины. При чем, самым распространенным заболеванием является гипотиреоз -  недостаточное образование гормонов, которое приводит к нарушению обмена веществ и другим проблемам. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких болезней может защитить черный шоколад.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/infarkt-insult-depressiya-9-bolezney-kotorymi-zhenshchiny-boleyut-chashche-chem-muzhchiny/
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