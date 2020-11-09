Пять болезней, которые могут протекать бессимптомно

Часто организм сигнализирует нам о какой-то проблеме, но мы не обращаем на это внимания и тем самым подвергаем свое здоровье риску. Стоит знать, какие заболевания могут протекать бессимптомно и когда следует обратиться к врачу.

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Диабет

Согласно статистике, в мире диабетом страдает более 370 млн человек, и к сожалению, количество заболевших продолжает расти. На ранней стадии у болезни нет каких-то отличительных симптомов. Беспокойство должны вызвать частое мочеиспускание, проблемы со зрением, постоянная жажда и сухость во рту. Но очень часто эти симптомы человек игнорирует, тем самым усложняя себе лечение. Чтобы избежать диабета, постарайтесь с возрастом следить за показателями своего холестерина в крови, контролируйте вес и регулярно проверяйтесь у врача.

Синдром поликистоза яичников

Это заболевание, при котором в организме женщины вырабатывается много мужского гормона, из-за чего у нее нарушается менструальный цикл. Среди симптомов, которые могут указывать на СПКЯ выделяют: ожирение, высыпания на коже, скудные кровотечения во время менструации или полное их отсутствие. Если вы заметили у себя подобные признаки — обратитесь к специалисту, который назначит курс лечения.

Глаукома

Это заболевание, характеризующееся периодическим или постоянным повышением внутриглазного давления. Оно может по началу протекать бессимптомно. Однако, насторожить вас должны следующие признаки: затуманивание зрения, боль в глазах и покраснения. Чтобы минимизировать риск заболевания, каждый год проверяйте свое зрение.

Приступы апноэ (остановки дыхания) во сне

Это заболевание, при котором во время сна у человека может прерываться дыхание. На апноэ может указывать храп, головная боль утром, усталость после сна, регулярная дневная сонливость. Чаще всего в зоне риска оказываются люди, страдающие ожирением и сердечными проблемами. При наличии этих симптомов стоит проконсультироваться у врача.

Рак легких

На ранних стадиях это заболевание может не давать о себе знать. И в опасности могут быть не только курильщики, но и те, кто никогда не брал в руки сигареты. Если у вас наблюдаются болевые ощущения в груди, продолжительный сухой кашель или затрудненность дыхания — не откладывайте визит к врачу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избежать хронических заболеваний почек.

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