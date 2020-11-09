kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.11.2020

BTC/USD

15352.38

ETH/USD

447.96

LTC/USD

59.64

НБУ 09.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Пять болезней, которые могут протекать бессимптомно
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять болезней, которые могут протекать бессимптомно

Есть «звоночки», на которые стоит обратить внимание

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Часто организм сигнализирует нам о какой-то проблеме, но мы не обращаем на это внимания и тем самым подвергаем свое здоровье риску. Стоит знать, какие заболевания могут протекать бессимптомно и когда следует обратиться к врачу. 

Пять болезней, которые могут протекать бессимптомно

фото из открытых источников

Диабет

Согласно статистике, в мире диабетом страдает более 370 млн человек, и к сожалению, количество заболевших продолжает расти. На ранней стадии у болезни нет каких-то отличительных симптомов. Беспокойство должны вызвать частое мочеиспускание, проблемы со зрением, постоянная жажда и сухость во рту. Но очень часто эти симптомы человек игнорирует, тем самым усложняя себе лечение. Чтобы избежать диабета, постарайтесь с возрастом следить за показателями своего холестерина в крови, контролируйте вес и регулярно проверяйтесь у врача. 

Синдром поликистоза яичников

Это заболевание, при котором в организме женщины вырабатывается много мужского гормона, из-за чего у нее нарушается менструальный цикл. Среди симптомов, которые могут указывать на СПКЯ выделяют: ожирение, высыпания на коже, скудные кровотечения во время менструации или полное их отсутствие. Если вы заметили у себя подобные признаки — обратитесь к специалисту, который назначит курс лечения.

Глаукома

Это заболевание, характеризующееся периодическим или постоянным повышением внутриглазного давления. Оно может по началу протекать бессимптомно. Однако, насторожить вас должны следующие признаки: затуманивание зрения, боль в глазах и покраснения. Чтобы минимизировать риск заболевания, каждый год проверяйте свое зрение.  

Приступы апноэ (остановки дыхания) во сне

Это заболевание, при котором во время сна у человека может прерываться дыхание. На апноэ может указывать храп, головная боль утром, усталость после сна, регулярная дневная сонливость. Чаще всего в зоне риска оказываются люди, страдающие ожирением и сердечными проблемами.  При наличии этих симптомов стоит проконсультироваться у врача.

Рак легких

На ранних стадиях это заболевание может не давать о себе знать. И в опасности могут быть не только курильщики, но и те, кто никогда не брал в руки сигареты. Если у вас наблюдаются болевые ощущения в груди, продолжительный сухой кашель или затрудненность дыхания — не откладывайте визит к врачу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избежать хронических заболеваний почек.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/6-boleznej-kotorye-mogut-protekat-bessimptomno/?from=main_1
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ