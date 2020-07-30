Как избежать хронических заболеваний почек

К сожалению, при многих серьезных заболеваниях почки не болят и, соответственно не зовут к врачу, да и жить в свое удовольствие не мешают. Поэтому огромное количество нефрологических больных узнают о том, что имеют проблемы с почками через много лет после того, как они начались. О том, как избежать хронических заболеваний этого органа, рассказал специалист-нефролог, доктор медицинских наук Евгений Шилов, передает Ukrhealth.

По его словам, необходимо регулярно следить за артериальным давлением и уровнем сахара в крови, а также не допускать, чтобы талия заплывала жиром. Если появился лишний вес, нужно от него избавляться.

Также вы должны быть физически активным человеком, не курить и не злоупотреблять алкоголем, правильно питаться. Кроме того, не стоит злоупотреблять лекарствами, так как многие из них имеют нефротоксический эффект, то есть токсичны для почек.

"Основная причина возникновения хронических заболеваний почек - не инфекционные поражения мочеполовой системы, как многие считают, а болезни цивилизации", - подчеркнул эксперт. Он имеет в виду диабет второго типа, артериальную гипертонию, метаболический синдром, мочекаменную болезнь.

Хроническая болезнь почек представляет собой длительное прогрессивное снижение функции почек. Симптомы развиваются медленно и незаметно, поэтому на ранних стадиях болезнь, как правило, сложно определить. На продвинутых стадиях появляются тошнота, стоматит, никтурия, апатия, зуд, снижение ясности ума, мышечные судороги и судороги, задержка жидкости и так далее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие признаки указывают на то, что почки плохо работают.

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