Просыпаетесь ночью в туалет: проверьте, о каких болезнях это может сигнализировать

Для многих людей обыденно воспринимают ночные походы в туалет. Особенно списывают эту привычку на возраст. Однако регулярное пробуждение для мочеиспускания (никтурия) может сигнализировать о серьезных нарушениях в организме. Следует беспокоиться, если таких пробуждений за ночь больше одного. О каких проблемах со здоровьем это может сигнализировать, рассказываем дальше.

Частое мочеиспускание ночью. Иллюстративное фото

Никтурией называют состояние, при котором человек просыпается ночью для мочеиспускания. Здоровый организм в норме способен удерживать мочу в течение 6-8 часов сна.

Возможные заболевания, связанные с ночным мочеиспусканием:

Сахарный диабет. При заболевании избыток глюкозы в крови заставляет почки производить больше мочи. Поэтому наблюдается более частое мочеиспускание, в том числе ночью.

Заболевание почек. Чрезмерное образование мочи возникает из-за нарушения фильтрационной функции почек.

Сердечная недостаточность. При проблемах в работе сердца жидкость скапливается в ногах. Ночью, когда тело лежит, она перераспределяется, вызывая потребность в частых посещениях туалета.

Обструктивное апноэ сна. Выработку мочи стимулирует нарушение дыхания во время сна. Причина – изменение гормонального баланса.

Доброкачественная гиперплазия простаты (у мужчин). Полное опорожнение мочевого пузыря затрудняет увеличение простаты. Это состояние приводит к частым позывам.

Менопауза и гормональные изменения (у женщин). На тонус мочевого пузыря влияет понижение уровня эстрогена.

Инфекции мочевыводящих путей могут вызвать частые позывы, даже при небольшом количестве мочи.

На частое мочеиспускание ночью может влиять:

чрезмерное потребление жидкости перед сном, особенно алкоголя или кофеина,

прием диуретиков,

ожирение,

неврологические нарушения (например, болезнь Паркинсона).

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