Простое одноминутное упражнение улучшит память и полезно для мозга

Улучшить здоровье мозга и предотвратить ухудшение когнитивных функций можно с помощью простого упражнения, которое стоит выполнять одну минуту. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Daily Express.

Улучшение памяти. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что с возрастом память и способность воспринимать новую информацию меняется. На умеренном уровне это нормальный признак старения, тогда как на более сильном это может быть вызвано деменцией.

Психолог Лаура Вера рекомендует участвовать в различных умственных задачах. Она сравнила умственные упражнения с воздействием на мышцы тела, подобным физической активности.

"Если мы всегда выполняем одну и ту же умственную деятельность, например решаем одни и те же головоломки, то мозг перестает напрягаться. Поэтому важно меняться, вводить новые вызовы и выполнять упражнения, которые требуют немного больше усилий", — отметила она.

Одним из самых простых и эффективных упражнений для улучшения памяти, которым Лаура поделилась, является нечто такое простое, как наблюдение за витриной в течение одной минуты.

Это упражнение, которое каждый может выполнять в своей повседневной жизни, стимулирует фотографическую память.

Идея заключается в том, чтобы остановиться перед витриной и мысленно отметить все детали: товары, например, расположение предметов, цены. Затем мы должны пойти и попытаться вспомнить все эти детали.

По словам Лауры, это простое упражнение активирует нейронные связи и улучшает способность сохранять зрительную информацию. Это не значит, что физические упражнения не важны.

Чтобы улучшить здоровье мозга, стоит регулярно выполнять физические упражнения. Они увеличивают оксигенацию мозга, что способствует его надлежащему функционированию. С каждым движением мозг получает толчок, который позволяет ему оставаться активным и готовым к обучению и запоминанию.

Кроме того, важен также здоровый график сна. Все потому, что когда мы плохо спим, то на следующий день память ухудшается.

Чтобы снизить риск деменции, необходимо: сбалансированное питание, поддержание здорового веса, регулярно заниматься спортом, воздержаться от алкоголя, отказаться от курения, поддерживать артериальное давление на здоровом уровне, поддержание здорового социального образа жизни.

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