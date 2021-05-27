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Просто и быстро: как остановить тахикардию

Эксперты назвали три простых и быстрых способа, которые помогут остановить тахикардию - повышенный ритм работы сердца

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди страдают тахикардией — распространенным нарушением сердечного ритма, который может указывать на ряд проблем со здоровьем или же на физическую/психологическую нагрузку.

Просто и быстро: как остановить тахикардию

Тахикардия / фото: fikrat.uz

Тахикардия наиболее характерна для тех, кто страдает неврозом, паническими атаками, кардионеврозом, повышенной тревожностью. Эти три способа помогут вам привести учащенное сердцебиение в норму.

Способ №1 Метод холода

Возьмите таз или широкую кастрюлю, наберите в нее холодную воду или лед. Задержите дыхание, и опустите лицо в воду на небольшое время. Если емкости под рукой нет, можно просто умыть лицо холодной водой, при этом также протрите шею, грудь и живот. Можно протереть лицо кусочком льда, уделяя особое внимание вискам. Почему это работает? Если вдруг происходит стремительное похолодание, наше сердце начинает биться в более медленном темпе. Так центральная нервная система приспосабливается к изменениям окружающей среды. В первую очередь сердце "ответит" на понижение температуры лица.

Способ № 2 Успокаивающее дыхание

Сделайте короткий вдох носом на счет 1, 2. Затем длинный выдох через рот, губы сомкните, как будто вы дуете на свечу, на счет 1,2,3,4 и более. Чем длиннее выдох, тем лучше. Подышите так несколько минут. Еще лучше, если при этом дыхание будет "диафрагмальным".

Способ № 3 Натуживание

Этим способом вы сможете воздействовать на блуждающий нерв, который регулирует частоту сердечных сокращений. Вот что нужно сделать: вдохните как можно глубже и напрягите живот, закройте рот, глаза и зажмите нос пальцами. Попробуйте выдохнуть, не открывая рта и с зажатым носом. Мышцы живота держите в напряжении, как будто натуживаетесь.

Не стоит переживать, если частое биение сердца происходит из-за физической нагрузки, это физиологическая реакция, не требующая принятия мер.

Но помните, что все выше перечисленные способы подойдут здоровым людям с обследованным сердцем. Если же вы еще не были у врача, и природа вашей тахикардии не ясна, то от упражнений стоит воздержаться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что тахикардия может возникнуть по разным причинам: стресс, физические упражнения, повышенная температура, употребление алкоголя и прочее. Если учащенный пульс стал для вас частым явлением, тогда стоит обратиться за консультацией к кардиологу. Если же тахикардия беспокоит время от времени, то помочь могут и народные средства.


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