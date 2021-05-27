Просто и быстро: как остановить тахикардию

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Светлана Шкурупий
Многие
люди страдают тахикардией — распространенным нарушением сердечного ритма, который
может указывать на ряд проблем со здоровьем или же на физическую/психологическую
нагрузку.
Тахикардия / фото: fikrat.uz
Тахикардия
наиболее характерна для тех, кто страдает неврозом, паническими атаками,
кардионеврозом, повышенной тревожностью. Эти три способа помогут вам привести
учащенное сердцебиение в норму.
Способ №1 Метод
холода
Возьмите
таз или широкую кастрюлю, наберите в нее холодную воду или лед. Задержите дыхание, и опустите лицо в воду на небольшое время. Если емкости под рукой нет,
можно просто умыть лицо холодной водой, при этом также протрите шею, грудь и
живот. Можно протереть лицо кусочком льда, уделяя особое внимание вискам.
Почему это работает? Если вдруг происходит стремительное похолодание, наше
сердце начинает биться в более медленном темпе. Так центральная нервная система
приспосабливается к изменениям окружающей среды. В первую очередь сердце
"ответит" на понижение температуры лица.
Способ № 2
Успокаивающее дыхание
Сделайте
короткий вдох носом на счет 1, 2. Затем длинный выдох через рот, губы сомкните,
как будто вы дуете на свечу, на счет 1,2,3,4 и более. Чем длиннее выдох, тем
лучше. Подышите так несколько минут. Еще лучше, если при этом дыхание будет
"диафрагмальным".
Способ № 3 Натуживание
Этим
способом вы сможете воздействовать на блуждающий нерв, который регулирует
частоту сердечных сокращений. Вот что нужно сделать: вдохните как можно глубже
и напрягите живот, закройте рот, глаза и зажмите нос пальцами. Попробуйте
выдохнуть, не открывая рта и с зажатым носом. Мышцы живота держите в
напряжении, как будто натуживаетесь.
Не
стоит переживать, если частое биение сердца происходит из-за физической
нагрузки, это физиологическая реакция, не требующая принятия мер.
Но помните, что все выше перечисленные способы подойдут здоровым людям с обследованным сердцем. Если же вы еще не были у врача, и природа вашей тахикардии не ясна, то от упражнений стоит воздержаться.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что тахикардия может возникнуть по разным причинам: стресс, физические упражнения, повышенная температура, употребление алкоголя и прочее. Если учащенный пульс стал для вас частым явлением, тогда стоит обратиться за консультацией к кардиологу. Если же тахикардия беспокоит время от времени, то помочь могут и народные средства.
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