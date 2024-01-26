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Простейшая утренняя процедура продлевает жизнь: доктор раскрыл секрет долголетия

Несколько минут на быструю тренировку и медитацию момогут зарядить вас энергией на весь день

сегодня, 09:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Доктор Кьен Вуу, специализирующийся на борьбе со старением, поделился простой 10-минутной утренней процедурой, которая сочетает в себе множество научно обоснованных стратегий для более долгой и здоровой жизни. Сам он лично начинает с этой процедуры каждый свой день. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Business Insider".

Простейшая утренняя процедура продлевает жизнь: доктор раскрыл секрет долголетия

Секрет долголетия. Фото: из открытых источников

По словам специалиста, его утренний распорядок дня включает в себя несколько категорий увеличения продолжительности жизни: упражнения, дыхательная практика, снимающая стресс, и короткая медитация для улучшения психического и эмоционального здоровья.

Отмечается, как только вы проснулись не поленитесь выпить стакан воды с добавлением лимона и электролитов или минеральной соли. Это поможет восстановить гидратацию.

Вуу также советует, чтобы по утрам на вашу кожу и лицо попадал прямой солнечный свет, что может помочь поддержать естественные циклы сна и бодрствования организма.

Далее необходимо выделить 10 минут для быстрой тренировки, основанной на практике щадящих и осознанных упражнений, берущих начало в традиционной китайской медицине.

"Данные свидетельствуют о том, что короткие физические упражнения, особенно движения, которые повышают частоту сердечных сокращений, могут улучшить концентрацию внимания и помочь предотвратить негативные последствия для здоровья, связанные с сидячим образом жизни", — говорится в публикации.

По словам Вуу, после легкой тренировки он выделяет две-три минуты на практику дыхательных техник, которые помогают улучшить концентрацию и снять стресс. А заканчивает доктор свой утренний распорядок короткой медитацией благодарности.

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Источник: https://www.businessinsider.com/short-morning-routine-improve-focus-reduce-stress-healthier-life-2024-1
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