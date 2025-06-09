Простая вещь поможет избавиться от хронической боли в спине: это может сделать каждый

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Кречмаровская Наталия
Миллионы людей живут с постоянной болью в спине и даже не представляют, что избавиться от хронического состояния совсем просто.
Прогулка. Иллюстративное фото
Исследователи выяснили, что улучшить состояние и навсегда избавиться от боли в спине можно благодаря пешим прогулкам на свежем воздухе. К тому же, активный отдых на природе, например, вблизи реки помогает снизить уровень стресса и тревоги, вызванные болью в спине, пишет издание Independent.
Отмечается, что подобное исследование проводилось впервые и оно основывается на интервью с 10 людьми, страдающими хронической болью в пояснице от пяти до 38 лет.
Исследователи убеждают в целебном влиянии пеших прогулок на здоровье, однако предостерегают, что неправильная техника ходьбы и неподходящее снаряжение (к примеру, плохо подобранный рюкзак) может отрицательно повлиять, даже спровоцировать обострение заболевания. Однако это не повод отказываться от терапии, стоит лишь лучше подготовиться.
В ходе исследования участники рассказали, что их беспокоила неровная местность, однако ходьба по такой местности может способствовать улучшению равновесия и мышечной активности.
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