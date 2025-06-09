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Простая вещь поможет избавиться от хронической боли в спине: это может сделать каждый

Какая легкая терапия поможет избавиться от хронической боли в спине

сегодня, 12:16
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Миллионы людей живут с постоянной болью в спине и даже не представляют, что избавиться от хронического состояния совсем просто.

Простая вещь поможет избавиться от хронической боли в спине: это может сделать каждый

Прогулка. Иллюстративное фото

Исследователи выяснили, что улучшить состояние и навсегда избавиться от боли в спине можно благодаря пешим прогулкам на свежем воздухе. К тому же, активный отдых на природе, например, вблизи реки помогает снизить уровень стресса и тревоги, вызванные болью в спине, пишет издание Independent.

"Наше исследование показало, что те, кто мог выйти на природу, увидели преимущества этого как с физической, так и с психической стороны", — заявил исследователь Школы психологии Плимутского университета, доктор Александер Смит.

Отмечается, что подобное исследование проводилось впервые и оно основывается на интервью с 10 людьми, страдающими хронической болью в пояснице от пяти до 38 лет.

Исследователи убеждают в целебном влиянии пеших прогулок на здоровье, однако предостерегают, что неправильная техника ходьбы и неподходящее снаряжение (к примеру, плохо подобранный рюкзак) может отрицательно повлиять, даже спровоцировать обострение заболевания. Однако это не повод отказываться от терапии, стоит лишь лучше подготовиться.

"Пешеходный туризм — это хорошее занятие для тех, кто страдает от боли в спине, поскольку он помогает улучшить мышечное кровообращение, улучшает гибкость мягких тканей позвоночника, а также других больших групп мышц. Пеший туризм также помогает укрепить мышцы, которые поддерживают позвоночник, и улучшает гибкость остеоартрите", — рассказал специалист по интервенционному лечению позвоночника и боли в Redefine Healthcare в Нью-Джерси, доктор Эрик Фримен.

В ходе исследования участники рассказали, что их беспокоила неровная местность, однако ходьба по такой местности может способствовать улучшению равновесия и мышечной активности.

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Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/lower-back-pain-chronic-hiking-b2763362.html
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