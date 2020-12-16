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Простая привычка, которая поможет сбросить лишний вес

Вода может стимулировать метаболизм, способствовать снижению веса, снижению уровня стресса и улучшению когнитивных функций

сегодня, 21:28
Автор:

Любовь Блажко

Эксперты из Университета Колорадо в Аншуце выяснили, что обычная вода может подавлять гормон вазопрессин, повышенную норму которого можно увидеть при ожирении или диабете. 

Простая привычка, которая поможет сбросить лишний вес

Вода. Фото: focus.ua

Так, они заявили, что дефицит воды в организме нарушает работу сердечно-сосудистой системы, клеточного метаболизма и терморегуляции. Жидкость для организма является стимулятором, который улучшает работу метаболизма. 

Чтобы детальнее понять весь этот процесс, ученые провели новое научное исследование. В ходе которого выяснилось, что вода способствует снижению веса. 

Вазопрессин — это гормон, который играет ряд важных ролей в организме человека, в том числе помогает регулировать кровяное давление и температуру тела. Также этот гормон регулирует гидратацию. 

"Мы обнаружили, что вазопрессин делает это, работая через особый рецептор V1b. Этот рецептор известен уже некоторое время, но никто толком не мог понять его функции. Мы обнаружили, что мыши, лишенные V1b, были полностью защищены от воздействия сахара", — отметил доктор Мигель Ланаспа, доцент медицинского факультета Колорадского университета. 

Специалисты пришли к выводу, что вода помогает не только бороться с ожирением, но даже останавливает его. Поэтому они советуют всем помнить о дневной норме воды и не пренебрегать этим правилом. Особенно это касается людей, у которых есть признаки метаболического синдрома. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые доказали, что кофе никто не любит. Они провели новое научное исследование, в ходе которого выяснили, почему же мы пьем кофе по несколько раз в день. Эксперты пригласили поучаствовать 24 добровольца, которые любят кофе. А также 32 человека, которые совсем его не употребляют. 


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Источник: https://focus.ua/technologies/469619-specialisty-nazvali-novyy-sposob-lecheniya-ozhireniya
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