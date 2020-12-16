Простая привычка, которая поможет сбросить лишний вес

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Любовь Блажко
Эксперты из Университета Колорадо в Аншуце выяснили, что обычная вода может подавлять гормон вазопрессин, повышенную норму которого можно увидеть при ожирении или диабете.
Вода. Фото: focus.ua
Так, они заявили, что дефицит воды в организме нарушает работу сердечно-сосудистой системы, клеточного метаболизма и терморегуляции. Жидкость для организма является стимулятором, который улучшает работу метаболизма.
Чтобы детальнее понять весь этот процесс, ученые провели новое научное исследование. В ходе которого выяснилось, что вода способствует снижению веса.
Вазопрессин — это гормон, который играет ряд важных ролей в организме человека, в том числе помогает регулировать кровяное давление и температуру тела. Также этот гормон регулирует гидратацию.
Специалисты пришли к выводу, что вода помогает не только бороться с ожирением, но даже останавливает его. Поэтому они советуют всем помнить о дневной норме воды и не пренебрегать этим правилом. Особенно это касается людей, у которых есть признаки метаболического синдрома.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые доказали, что кофе никто не любит. Они провели новое научное исследование, в ходе которого выяснили, почему же мы пьем кофе по несколько раз в день. Эксперты пригласили поучаствовать 24 добровольца, которые любят кофе. А также 32 человека, которые совсем его не употребляют.
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