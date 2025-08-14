Простая добавка снизит высокое артериальное давление и защитит от инсульта

Риск развития заболеваний сердца можно снизить, употребляя простую добавку. Специалисты отмечают, что она может лечить высокое кровяное давление, снижая риск инсульта или сердечного приступа.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Исследователи обнаружили, что съедобные водоросли, такие как спирулина, в форме добавок и порошка снижают кровяное давление, пишет издание Daily mail.

"Пищевая добавка спирулина – это сине-зеленые водоросли, известные своей пищевой ценностью, поскольку они содержат много белка, железа, витаминов группы В и антиоксидантов, таких как фикоцианин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что синий пигмент создает фикоцианин – природный белок, который поддерживает здоровье иммунной системы, сердечно-сосудистой системы, печени и мозга. А зеленый цвет обеспечивает хлорофилл, который также оказывает антиоксидантное, детоксикационное, противовоспалительное и поддерживающее кишечную работу действие.

По данным исследования, употребление только 3 г целых съедобных водорослей, особенно спирулины, в день в течение не менее 12 недель снижает артериальное давление.

Чем опасно высокое артериальное давление может привести к инсульту или инфаркту. Он повреждает кровеносные сосуды – они сужаются и становятся жесткими. Это может привести к разрывам и закупорке сосудов. Высокое АД характеризуется головной болью, ухудшением зрения, носовыми кровотечениями и болью в груди.

Исследование 2022 показало, что безопасная доза для взрослых составляет от трех до десяти граммов в день. Врачи советуют не превышать эту дозу. К тому же спирулину не следует употреблять тем, кто принимает препараты для разжижения крови, или имеет аутоиммунное заболевание, нарушение свертывания крови, аллергии.

