logo

BTC/USD

120983

ETH/USD

4716.14

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Простая добавка снизит высокое артериальное давление и защитит от инсульта
commentss НОВОСТИ Все новости

Простая добавка снизит высокое артериальное давление и защитит от инсульта

Врачи назвали добавку, которая поможет снизить высокое артериальное давление, защитит от инфаркта и инсульта

14 августа 2025, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Риск развития заболеваний сердца можно снизить, употребляя простую добавку. Специалисты отмечают, что она может лечить высокое кровяное давление, снижая риск инсульта или сердечного приступа.

Простая добавка снизит высокое артериальное давление и защитит от инсульта

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Исследователи обнаружили, что съедобные водоросли, такие как спирулина, в форме добавок и порошка снижают кровяное давление, пишет издание Daily mail.

"Пищевая добавка спирулина – это сине-зеленые водоросли, известные своей пищевой ценностью, поскольку они содержат много белка, железа, витаминов группы В и антиоксидантов, таких как фикоцианин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что синий пигмент создает фикоцианин – природный белок, который поддерживает здоровье иммунной системы, сердечно-сосудистой системы, печени и мозга. А зеленый цвет обеспечивает хлорофилл, который также оказывает антиоксидантное, детоксикационное, противовоспалительное и поддерживающее кишечную работу действие.

По данным исследования, употребление только 3 г целых съедобных водорослей, особенно спирулины, в день в течение не менее 12 недель снижает артериальное давление.

Чем опасно высокое артериальное давление может привести к инсульту или инфаркту. Он повреждает кровеносные сосуды – они сужаются и становятся жесткими. Это может привести к разрывам и закупорке сосудов. Высокое АД характеризуется головной болью, ухудшением зрения, носовыми кровотечениями и болью в груди.

Исследование 2022 показало, что безопасная доза для взрослых составляет от трех до десяти граммов в день. Врачи советуют не превышать эту дозу. К тому же спирулину не следует употреблять тем, кто принимает препараты для разжижения крови, или имеет аутоиммунное заболевание, нарушение свертывания крови, аллергии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой алкоголь быстрее всего "убивает" сердце.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-14962431/Simple-14p-supplement-help-protect-against-stroke-heart-attack-triggering-condition.html
Теги:

Новости

Все новости