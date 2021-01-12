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Главная Новости Здоровье наше тело Прополис эффективен в лечении аденомы простаты
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Прополис эффективен в лечении аденомы простаты

Ученые предупреждают, что, поскольку пчелиный клей относится к продуктам пчеловодства, он может вызывать аллергические реакции

сегодня, 22:30
Автор:

Ольга Чародий

Ученые выяснили, что прополис, или пчелиный клей, способствуют восстановлению функций репродуктивных органов.  Лечебное действие обусловлено составом прополиса -   в него входят более 2 десятков видов аминокислот, в том числе  незаменимых, витамины группы А, В, С, Е, Р, а также флавоноиды, имеющие высокие антибактериальные свойства.

Прополис эффективен в лечении аденомы простаты

Прополис. Фото: korisno.24tv.ua

По данным исследований, наилучший результат при лечении аденомы простаты дает совместное использование прополиса, меда и подмора. Хороший результат при лечении этого заболевания дает также сочетание пчелиного клея с лекарственными травами. 

Однако ученые предупреждают, что, поскольку пчелиный клей относится к продуктам пчеловодства,  он может вызывать аллергические реакции у людей с непереносимостью меда.

Напомним, новые исследования показывают, что регулярное употребление грибов может снизить риск возникновения рака простаты. Результаты исследования опубликованы в журнале medicaltoday.  В первом исследовании такого рода японские ученые обнаружили связь между употреблением грибов и снижением риска рака простаты. Хотя масштаб эффекта относительно невелик, результаты, вероятно, вдохновляют на дальнейшие исследования.  Лечение этого типа рака постоянно улучшается, но пока нет ни одного способа полного лечения, или метода его предотвратить. Для нового исследования ученые взяли данные из когортного исследования Мияги и в общей сложности они имели доступ к данным о 36 499 японских мужчинах в возрасте от 40 до 79 лет. Они следили за этими людьми приблизительно 13,2 года.




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Источник: korisno.24tv.ua
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