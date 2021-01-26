Профилактика коронавируса: названы ТОП-3 напитка

Специалисты из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Ульмского университета в Германии заявили, что есть несколько проверенных напитков, которые являются отличной профилактикой против коронавируса. Об этом пишет Cosmopolitan.

Профилактика коронавируса. Фото: cosmo.com.ua

По их словам, зеленый чай, соки граната и рябины способны остановить распространение вируса и бактерий в клетках нашего организма. Объясняется это тем, что в их составе есть особые вещества, которые, вероятно, могут уничтожать вирусы SARS-CoV-2.

Было проведено научное исследование, в ходе которого выяснилось, что сок черной рябины снижает так называемую инфекционную способность вирусов в 3 тысячи раз. Что касается сока граната и зеленого чая, то они снижают эту способность в 10 раз.

Ученые подчеркнули, что сок граната нужно не пить, а только полоскать им горло. Тогда профилактические меры этого продукта принесут высокую эффективность.

Напомним, необычная профилактика коронавируса. В тайваньских сериалах вырезают поцелуйные моменты, чтобы таким необычным способом предотвратить распространение коронавируса на острове. Об этом пишет The Straits Times.

Так, вспышка коронавируса в китайском городе Ухань привела к приостановке съемок телевизионных драм тайваньского производства в Китае. И хотя на своем острове тайванцы продолжают создавать кино, телеканалы принимают дополнительные меры предосторожности, в том числе — запрещают актерам "интимное взаимодействие" для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщало издание "Комментарии", самый страшный из трех сценариев развития пандемии. В будущем коронавирус может развиваться по 3 сценариям. Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) Ольга Голубовская в эфире телеканала "Украина 24". Самый страшный из которых – ежегодный рост смертности.

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