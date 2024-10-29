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Продукты, которые значительно ухудшают состояние зубов

Какие продукты "убивают" зубы

сегодня, 04:42
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Кречмаровская Наталия

Здоровье зубов зависит не только от регулярной чистки и посещения стоматолога, но и от того, что мы едим. Некоторые продукты могут нанести значительный вред зубам, способствуя развитию кариеса, эрозии эмали и других проблем, сообщает портал "Комментарии".

Продукты, которые значительно ухудшают состояние зубов

Иллюстративное фото

Сладкие напитки, такие как газированные напитки, энергетики и подслащенные кофейные напитки, содержат большое количество сахара, который является основным виновником кариеса. Содержащиеся в этих напитках кислоты также способствуют эрозии эмали, делая зубы более уязвимыми к повреждениям.

Конфеты, особенно долго растворяющиеся во рту, такие как леденцы и карамель, являются настоящим испытанием для зубов. Они не только содержат много сахара, но и прилипают к зубам, создавая идеальную среду для размножения бактерий, вызывающих кариес.

Кислые продукты, такие как лимоны, грейпфруты и другие цитрусовые, могут вызвать эрозию эмали из-за высокого содержания кислот. Частое употребление таких продуктов без соответствующего полоскания рта может привести к значительному повреждению зубов.

Сухофрукты, такие как изюм, курага и инжир, хотя и полезные для здоровья, могут быть вредными для зубов. Они содержат концентрированные сахара и имеют липкую текстуру, что способствует их прилипанию к зубам и развитию кариеса.

Белый хлеб и другие продукты из рафинированных углеводов, такие как крекеры и чипсы быстро расщепляются на сахара во рту. Эти сахара становятся пищей для вызывающих кариес бактерий и могут способствовать образованию зубного налета.

Алкогольные напитки могут вызвать сухость во рту, уменьшая выработку слюны, которая помогает нейтрализовать кислоты и смывать остатки пищи. Это может привести к увеличению риска развития кариеса и других проблем с зубами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какой напиток "убивает" желудок и кости.




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