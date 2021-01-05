Пробуждение за 5 минут: как просыпаться с удовольствием

Для многих из нас день начинается звоном будильника. И мы встречаем его если не с отвращением, то уж точно без удовольствия. Изменить ситуацию помогут несколько советов, выбранных из книги "Магия утра для влюбленных". Как же следует просыпаться?

как просыпаться с удовольствием (фото из открытых источников)

Первая минута: четко сформулируйте свои намерения перед сном

Перед тем, как лечь спать, запрограммируйте себя на правильные мысли при пробуждении. Подумайте о чем-то хорошем. Если вас ждет завтра трудный день, не стоит себя так настраивать, ведь утро автоматически перестанет быть добрым. Правильно заботьтесь о своем легком пробуждении: формулируйте в мыслях позитивные ожидания и намерения относительно следующего дня.

Вторая минута: держите будильник подальше от кровати

Эксперты говорят, что мобильный телефон, на котором у большинства людей установлен будильник, стоит держать подальше, не в зоне досягаемости. Когда вы услышите его звук, то придется встать, чтобы подойти и выключить. А движение тела создаст энергию, и прогнать сон будет намного проще. Если же будильник будет рядом, вы его быстро переведете или отключите и снова погрузитесь в сон, тогда встать с кровати будет намного тяжелее.

Третья минута: почистите зубы

Едва поднявшись с кровати, отправляйтесь чистить зубы. Это очевидный совет, но и в нем есть свое рациональное зерно: первые минуты после сна нужно делать что-то на автопилоте, знакомое организму, помогая телу проснуться. После того как ощутите во рту свежесть зубной пасты, самое время приступить к следующему шагу.

Четвертая минута: выпейте стакан воды

Вы, наверное, уже слышали о том, что после пробуждения важно пополнить свой водный баланс. После 7-8 часов сна наш организм обезвожен, поэтому ему нужны жизненные силы и энергия. Довольно часто, когда человек чувствует усталость — не только утром, — ему на самом деле нужно попить воды, а не поспать.

Пятая минута: оденьтесь или примите душ

Здесь есть 2 варианта развития событий. Первый — вы одеваетесь в спортивную одежду и приступайте к физической активности, например, зарядке или отправляетесь на прогулку. А второй вариант предполагает отправиться в душ, чтобы быстрее взбодриться и привести тело в тонус.

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