Проблемы с зубами, которые могут привести к смерти: на что следует обратить внимание

Здоровье зубов и полости рта является важным аспектом общего здоровья человека. Пренебрежение проблемами с зубами может привести к серьезным осложнениям, включая угрозу жизни, сообщает портал "Комментарии".

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Зубной абсцесс – это гнойное воспаление, возникающее вследствие инфекции в зубе или окружающих тканях. Если абсцесс не лечить, инфекция может распространиться на другие части тела, включая мозг, легкие и сердце. Это может привести к таким серьезным состояниям, как сепсис, опасный для жизни. Симптомы зубного абсцесса включают сильные боли, отек, повышение температуры и общее ухудшение самочувствия.

Пародонтит — воспаление десен, которое может привести к потере зубов и распространению инфекции на другие части тела. В тяжелых случаях пародонтит может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркт и инсульт. Симптомы пародонтита включают в себя кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, боль при жевании и подвижность зубов.

Остеомиелит челюсти – это инфекционное заболевание костной ткани челюсти, которое может возникнуть вследствие нелеченного зубного абсцесса или травмы. Это заболевание может привести к разрушению костной ткани и распространению инфекции на другие части тела. Симптомы включают сильные боли, отек, повышение температуры и общее ухудшение самочувствия.

Сепсис – это тяжелая реакция организма на инфекцию, которая может возникнуть вследствие нелеченных зубных инфекций. Сепсис может привести к полиорганной недостаточности и смерти, если не оказать своевременную медицинскую помощь. Симптомы сепсиса включают в себя высокую температуру, учащенное сердцебиение, быстрое дыхание и общее ухудшение состояния.

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